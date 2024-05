Municipales, en el tercer día de paro, insisten que no pueden seguir con el mismo sueldo

Las cubiertas quemadas encendieron el calor de la lucha de los empleados municipales en otra jornada fresca. En el tercer día de paro, los trabajadores insistieron que no pueden seguir con el mismo sueldo y pidieron por mejoras salariales, ya que el dinero que perciben ahora está más cerca de la línea de la indigencia, que de la pobreza.

“Tenemos que empezar a recomponer los salarios. No hay un solo trabajador de la provincia cuyo sueldo se acerque a la línea de la pobreza, están más cerca de la línea de la indigencia que de la línea de la pobreza”, comentó el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Fernando Gatica, en referencia a los índices que mide mensualmente el INDEC.

Los trabajadores iniciaron la protesta en el predio de SerBa, ubicado en la salida a la ciudad de San Luis. También, otro contingente marcó su postura frente al corralón municipal.

“No podemos esperar hasta julio, agosto para un aumento de sueldo. Hay compañeros que se están endeudando para pagar los servicios, para poder comer pero eso vos lo podés hacer un mes, no todos los meses”, dijo Gatica en referencia a los dichos de otro gremio municipal que sostuvo que en julio habrá anuncios de subas salariales.

“Los recursos están, pero hay una decisión política de no dar aumento porque el gobierno provincial no da aumento. No nos pueden negar que no recibieron coparticipaciones extras del Ejecutivo provincial porque los hemos demostrado con los decretos que están en el Boletín Oficial. Hay dos mil cuatrocientos millones que se enviaron en los meses anteriores”, aseveró el gremialista de ATE.

Este jueves al mediodía comenzará la concentración de distintos sectores en la esquina del Correo en la capital puntana, ubicado en San Martín y avenida Illia.