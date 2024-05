Paro general: así funcionarán los servicios en la provincia

Este jueves se lleva adelante el segundo paro general de trabajadores, en el corto tiempo que lleva de gestión el gobierno de Javier Milei. Las principales causas son el rechazo generalizado a la ley “Bases”, los altos índices de inflación y los bajos salarios. Además, un fuerte reclamo por parte del sector obrero al DNU.

Debido a esto, en la provincia la UTA (Unión Tranviarios Automotor) confirmó que habrá servicio solo hasta las cuatro de la tarde. El secretario general, Iván Piñeyro, sostuvo que se plegarán a la medida impulsada por el gremio a nivel nacional. “Los haberes de los trabajadores no son variables de ajuste”, dijo.

Asimismo, desde La Bancaria afirmaron que también adherirán a la medida propuesta por las tres centrales sindicales, por lo que no habrá atención al público en ninguna de las entidades financieras. En un comunicado, expresaron: “Porque la política económica llevada a cabo por el gobierno nacional no para de perjudicar a los trabajadores y al pueblo en su conjunto, mientras favorece descaradamente a grandes empresarios, grupos económicos y al poder real; la Asociación Bancaria adhiere a la medida de fuerza dispuesta por la Confederación General del Trabajo”.

A las 12 del mediodía, está prevista una concentración en la esquina del Correo Argentino de la ciudad capital.

También adhieren al paro los sindicatos docentes y no docentes de la UNSL. Al respecto, Diego Costa, secretario adjunto de ADU, afirmó: “El paro de mañana (por este jueves) que convocan todas las centrales sindicales y las organizaciones sociales tiene como objetivo reclamar por la actualización de los ingresos de todos los sectores, jubilados, proyectos productivos de trabajo, planes sociales y demás. Por el reclamo de trabajo genuino, decirles no a los despidos que hay en distintos ámbitos del Estado y del sector privado, y, en particular, las bajas que se han dado en el Potenciar Trabajo”.

“Tenemos dos cuestiones que son fundamentales, que es el rechazo a la ley ‘Bases’ y el Decreto 70/23 por todas las medidas que conllevan, que son las que están generando la profunda crisis social actual. En las universidades venimos sufriendo un ajuste presupuestario inédito. Hemos tenido un recorte salarial en los hechos, porque el dinero que fue girado en enero fue inferior a lo que se había recibido en noviembre y diciembre, y se retrotrajo el valor del presupuesto asignado a 2022 para 2023”, agregó.

Los cinco espacios que forman parte de la intersindical docente de San Luis también se suman, aunque advirtieron que la convocatoria no es total (cada trabajador decide si sumarse o no). “El paro es nacional, las tres centrales estamos convocando y todos los sindicatos docentes, también. Se convoca a la concentración mañana a las 12 en la esquina del Correo central. Es en contra de la ley “Bases” y en contra del DNU, porque están atacando todos los derechos laborales. En nuestro caso específico, es por financiamiento educativo, por la jubilación docente, por la paritaria, por la devolución del Incentivo Docente; sobran razones”, manifestó María Inés Quattropani, secretaria general de ASDE y la Ctera en San Luis.

Fernando Gatica, secretario general de ATE, informó que los trabajadores municipales acatan la medida. “Seguramente va a ser contundente y acá en la provincia nos tiene a nosotros con una medida activa en la Municipalidad de San Luis. Hoy (por ayer) se votó continuar con el paro por tiempo indeterminado. Vamos a participar de la convocatoria de la concentración también”, aseveró.