Municipales reclamaron por sus salarios, pero los frenó la conciliación

Los empleados de la Municipalidad de San Luis realizaron una jornada de paro —con asistencia a los sitios de trabajo— para exigir un urgente aumento salarial, entre otros tópicos laborales. Durante las asambleas que efectuaron, decidieron que la medida de fuerza se extendería jueves y viernes. Sin embargo, este miércoles, pasadas las 21, se difundió la resolución 011 de la Dirección de Relaciones Laborales que le puso freno a la continuidad de la medida de fuerza con el dictado de la conciliación obligatoria, dispuso abrir un período de negociación de 15 días hábiles y fijó para el martes 16 una audiencia a la que deben asistir las partes en conflicto.

El dictamen del organismo estatal, que conduce el poggista mercedino Alberto Lindow, fue en respuesta a la presentación que hizo el Municipio antenoche para que declarara ilegal la huelga de ayer. Sin embargo, ATE dijo que la Ley 25.877 en el artículo 24 establece que los servicios municipales no son esenciales, como sí lo son los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo.

Por esos argumentos gremiales, desde las primeras horas en los ingresos de Servicio Básicos (Serba), Espacios Verdes, Corralón, Recolección y en las instalaciones del Centro de Disposición Final (CDF), los trabajadores se reunieron frente a los portones, donde quemaron neumáticos como parte de la jornada de lucha que lanzó el gremio ATE. Las acciones se recrudecieron y fueron símbolo del hartazgo frente a la indiferencia oficial.

Entre las demandas que le hicieron al intendente, Gastón Hissa, figuraron también la reincorporación de los municipales despedidos y de las plantas permanentes que se quitaron con la asunción de la nueva gestión. Además, plantearon la necesidad de implementar las medidas y herramientas de seguridad e higiene elementales que correspondan en los distintos lugares de trabajo, entre otros ítems.

La delegada de ATE e integrante de la comisión directiva del gremio, Florencia Mendoza, señaló que esta jornada se extendió también a nivel nacional; efectuaron una medida de fuerza ante la falta de respuesta por los despidos masivos.

“No tenemos respuesta luego de los intentos desmedidos para pedir aumento salarial y tampoco diálogo, que necesitan los trabajadores para empezar a trabajar en una recomposición de los sueldos, en la reincorporación de los 250 trabajadores municipales despedidos, en el freno de las constantes medidas de represión que toman contra nosotros con amenazas, entre otras cuestiones, como el despido de más compañeros, la presencia de la Policía para asustarnos, el querer cancelar las medidas de paro y asambleas que estamos realizando”, detalló.

“Se decidió hacer paro como última instancia, ya que el diálogo fue poco fluido y la respuesta que nos dieron fue que el Municipio no tiene dinero para darnos un aumento en este momento y que debemos esperar aproximadamente entre 3 o 4 meses”, manifestó.

"Lo que pedimos es que se respete la dignidad de los trabajadores y que ganemos un salario decente. Hoy estamos por debajo de la línea de la indigencia con sueldos paupérrimos, lo que lleva a un descontento masivo de los empleados”, describió.

Las acciones implicaron que este miércoles no pasara el camión a levantar la basura, el personal de Serba no acudió a reparar caños o destapar cloacas y los empleados de Espacios Verdes no realizaron las tareas de desmalezado, entre otras actividades que quedaron suspendidas.

Mientras que si la medida continuaba los Centros de Atención al Vecino (CAV) analizaban adherirse al igual que las áreas de Alumbrado, Estacionamiento Medido, Tránsito y Barrido. "Son reparticiones que están en constante amenaza por sus jefes”, especificó.

Sueldos congelados

El trabajador municipal del sector de Recolección y Delegado de ATE, Walter Barroso, precisó que el reclamo principal es el aumento urgente de los sueldos, como primer punto. “Queremos un aumento, la última suba que tuvimos fue con la anterior gestión, en noviembre pasado. Desde esa fecha tenemos los sueldos congelados. Nosotros les dijimos a los funcionarios municipales que tomen conocimiento de lo que está pasando a nivel nacional, de que aumentó todo por efecto de la inflación y los sueldos están estancados. No llegamos a fin de mes”, resaltó.

El empleado reconoció que esta medida de fuerza —y sobre todo la del área de Recolección— dejó el primer día hábil de abril sin levantar la basura en toda la ciudad. “Los vecinos tienen que entender que nosotros tenemos familia, necesitamos llevar el plato de comida a nuestros hogares. Nosotros hemos salido a trabajar con lluvia, frío, viento, sol y hasta con nieve. Estas protestas no las hacemos porque nos gusta, las realizamos porque tenemos los sueldos congelados, subió todo y los salarios no. Queremos que le vaya bien al intendente y a su equipo, porque si le va bien, a nosotros también”, señaló.

Aseguró que el personal de Recolección no cuenta con la indumentaria correspondiente y remarcó que algunos de los camiones no están en condiciones. “Hasta ahora nunca tuvimos una respuesta favorable. Para nosotros, salir a trabajar en los camiones recolectores representa un peligro para la sociedad, no están en condiciones y se pueden quedar sin frenos o bloquearse. Pueden causar un accidente al chocar un auto, donde puede ir una familia. El Municipio tiene que tomar conocimiento de esto y arreglar estas unidades”, manifestó.