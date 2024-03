Valdrich lanzó "Una idea"

En los últimos años, Máximo Valdéz Fridich, conocido artísticamente como Valdrich, apostó a cantarles a los sentimientos. Amores, desamores, alegrías y algunas tristezas que experimentó en sus jóvenes 20 años fueron el puntapié para que hoy la mayoría de sus canciones tengan ese tinte tan especial como las cosas que vienen del corazón.

Así creó "Una idea", su nueva canción, que se puede escuchar en las plataformas virtuales y principalmente en su canal de YouTube, donde la acompaña su respectivo videoclip, que fue lanzado hace una semana.

Acompañado por su colega Cielo Herrera, el joven apostó al reguetón en esta canción, que actualmente lleva más de dos mil reproducciones.

Como siempre se enfocó en cantar sus propias canciones, este nuevo lanzamiento no es la excepción. "La canción es mía porque me gusta componer y si hago covers es para cantarlos en vivo. Opté por este camino sin pensarlo mucho; fue natural para mí y me fascina", contó el artista.

Valdrich grabó el videoclip en Potrero de los Funes, rodeado de naturaleza y una cama en el medio de la nada.

Elegí el reguetón porque es un estilo poco frecuente en los músicos de San Luis. Me gusta mucho (Valdrich- Cantante)

"Me sentí muy bien al ver cómo fusionamos los equipos para que todo salga lo mejor posible. Fue totalmente descontracturado y me encantó", contó el artista.

El joven decidió sacar canciones cada dos o tres meses, porque "me gusta trabajar dándole el respectivo tiempo y respeto que cada canción se merece. Me gustaría lanzar temas más seguido, pero para hacer que llegue a las personas del modo que quiero que sea, es esta la forma de trabajar".

Máximo comenzó a incursionar en la música a los 11 años. Primero fue la electrónica lo que llamó su atención y fue en sexto grado cuando, con sus amigos, escribió su primera canción. "Después la cantamos frente a toda la escuela y me enamoré. Era mi camino", recordó.

Más de grande, incursionó por el trap, con letras pesadas y mucha conciencia social. "Escribía sobre vivencias mías relacionadas con la calle, las amistades o ambientes propios de la música", agregó Valdrich, quien nunca incursionó en ninguna banda o grupo musical, pero sí forma parte actualmente de la "Kitty GVNG", un grupo de artistas que se juntan y comparten sus diferentes proyectos.

“Ahora me centré en el reguetón, que me llamó la atención en su momento, y me nutro de otros artistas reconocidos para mejorar lo propio”, concluyó.