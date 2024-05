Una escritora viralizó el vacío que dejó la ausencia del stand de San Luis

La Feria del Libro es uno de los eventos culturales más convocantes del país y San Luis cuenta con algunos escritores que tienen el privilegio de ser representados en las respectivas editoriales que publicaron sus obras. Sin embargo, el gran vacío que sintieron las y los puntanos que tienen la dicha de disfrutar de la muestra es ver el espacio vacío donde años anteriores, San Luis disponía para colocar su stand que edición tras edición se superaba en belleza y originalidad.

Una de las escritoras que se hizo eco del faltante fue Ine Lanfranchi. La autora, radicada en Merlo, está presente gracias a la editorial "TriNanOg" que publicó sus libros, pero lamentó que muchos de los colegas de su tierra no tuvieran el espacio para sentirse representados.

La artista compartió su malestar en sus redes sociales junto a una foto donde se puede ver el espacio vacío. "Llegamos a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, ¿Saben lo que había en ese lugar vacío? El stand de la Provincia de San Luis. Este año ausente", escribió junto a la imagen.

Además, agregó que "fue muy doloroso verlo porque siento que se desacredita la cultura".

Entre las reflexiones que le dejó esta ausencia, Ine pudo distinguir que a los escritores puntanos, el gobierno provincial no los tiene en cuenta para difundir sus trabajos a nivel nacional como también internacional en un espacio como la Feria donde se comparte y se conectan con colegas de todo el mundo.

"Luego de que se conmemora el Día de los Trabajadores pienso, ¿Qué significa ser escritor? ¿Ser escritor no es un trabajo? Puedo sentirme afortunada porque mis libros están dentro de la feria gracias a la editorial que represento pero hay muchos escritores que no cuentan con esta posibilidad más allá de San Luis Libro que no tiene su lugar en el evento. ¿No son escritores? ¿No trabajan por la cultura? ¿No tienen derecho a mostrar su obra? ¿A San Luis no le importa que tengamos cultura y que los escritores trabajemos en y para la provincia?", concluyó Lanfranchi que tiene una amplia trayectoria en el mundo literario.