Empieza fin de semana largo con agenda cargada

JUEVES

Danza invencible

Para celebrar los 10 años de “La danza de los principiantes”, “Mi amigo invencible” vuelve a San Luis y da un show en Comuna en el que también recorrerá otros de sus éxitos. A partir de las 22.

Antes de la fiesta

Eterno caminantes de la noche puntana, “Cuatro monos” vuelve con sus covers de rock nacional en un show que será la previa a la fiesta Caliente en Casa Mollo y que comenzará a las 22:30 con entrada gratuita.

Folclore esperado

Astor, Luna y Meli -integrantes de “Flores del Monte”- proponen canciones folclóricas de todos los tiempos para iniciar un fin de semana largo que tendrá mucho de telúrico y mucho de puntano. Será en All right a partir de las 22.

La calle es su lugar

El rock sucio y callejero de “Los Piscui” encuentra en el escenario de Atípico bar, de la calle Mitre, una buena plataforma para canciones con la calle y la vida como centro. A partir de las 23.

De todos los tiempos

Clásicos del rock internacional y nacional de las últimas décadas pasarán por la óptica de Fede Acosta y Malena Herrera en el siempre activo escenario de All right, el bar de la avenida Illia. A partir de las 22, ideal para acompañar con la excelente comida del lugar.

VIERNES

Todo lo que siempre quiso saber

¿Un plan mejor para un viernes a la noche en Villa Mercedes que una combinación de sexo y teatro? Eso es lo que propone “Sex”, la obra de José María Muscari que viene en su nueva versión y tiene su primera presentación en la provincia en el teatro del Molino Fénix, a partir de las 21

La combinación folclórica

“Pimienta”, el bar ubicado frente a la Universidad Nacional de San Luis, celebra las raíces y el Día Mundial del folclore con Cintak y Bajo la Parra, comida al disco y un taller de cueca brindado por Javier Bautista. Comienza a las 19:30 y termina a cualquier hora, con entrada a colaboración

Las flores al ojal

Romántico como su padre, cantante como su progenitor, exitoso como Leo; Nico Mattioli trae su cumbia romántica a “Rush”, el espacio del Puente Blanco. La noche bailable comenzará a las 23 y las entradas anticipadas cuestan 9 mil pesos.

Tensiones rockeras

Desde Córdoba llega con todo el rock “Samurai”, una banda que hizo amigos en San Luis a tal punto que “Tradición rock” y “Crystal” son parte de la primera fecha de la gira que se realizará en Atípico, el bar de calle Mitre a partir de las 21. Presentan “Tensión en el paraíso”, su nuevo disco.

Combinación perfecta

La continuidad de la visita de bares de “Limón y sal”, el dúo mixto que emergió hace poco en la escena musical, llega a La ferroviaria, la vinería del Puente Blanco, que ofrece además de la música y el vino, empanadas y picadas. La entrada cuesta 8 mil pesos y el show empieza a las 22.

Viernes 3 AM

Más rock nacional con “Radiocassette” en Casa Mollo. La banda de covers vuelve a la casona de Rivadavia 928 para dar un show en el que recorrerá un repertorio imprescindible. A partir de las 22:30.

Cinco raíces

Desde Mendoza llega “Raíz huarpe”, un grupo que desde su nombre marca la impronta folclórica que justifica su presencia en el boliche Don Miranda, ícono de la tradición villamercedina. Los acompañará “5 al trío” desde las 22.

La historia viva

La toma recibe a la leyenda viva del cuarteto cordobés. “Pelusa” estará en el Club Recreativo a partir de las 23 con entradas a 11 mil pesos y la posibilidad del público de sentarse en mesas y sillas. Hasta que el baile se desate.

Las cosas que no se tocan

La discografía completa de “Intoxicados” es analizada y reinterpretada “Dr. Marciano”, la banda tributo que tiene a “Piti” Álvarez como semidiós y que tocará en All Right a partir de las 22.

La calma de los cementerios

La oscuridad, la letra, la música y la estética de New wave tiene una conjunción marplatense en “Buenos vampiros”, la banda que llega por primera vez a San Luis para mostrar su tercer disco, “Entre sombras”, en Cede el bar de la calle Colón. En la previa actúa como Moclovin.

SÁBADO

El primer rugido

Un proyecto integrado por miembros de Kameleba, “La parcela” y “Proyecto love” debuta en All right bajo el nombre de “The lions” y una combinación de ritmos que hace muy interesante la propuesta. Comenzará a las 22 con entrada gratis.

Peña puntana

Para adelantarse a los festejos por el día de San Luis, Casa Mollo tiene una peña folclórica con “La cautana” y “La cuerda”, que promete tocar las fibras más íntimas de la puntanidad. Gratis a partir de las 22:30

Y no se animó a preguntar

Julieta Ortega, Gloria Carrá, Diego Ramos y Nicolás Riera protagonizan la nueva versión de “Sex”, el clásico de José María Muscari que vuelve a San Luis y se presenta a partir de las 21 en el Cine Teatro. Historias calientes para un fin de semana frío.

Caña seca

Dirigida por Mabel Dai Chi Chang, “Tacuara: hechos de luz y tierra; de sangre y misterio” es una muy recomendable obra de danza teatro que se presentará nuevamente en la sala Amigxs de Merlo con entradas a 8 mil, 9 mil y 10 mil pesos.

Maestros de los ritmos

La segunda espada de “Samurai”, el conjunto cordobés, será en Stone bar, de Villa Mercedes, en una noche en la que también participarán “Tradición rock” y “Crystal”, dos bandas amigas. Comienza a las 21.

No seré el mejor

Teatro, cine y fotografía usan todos sus recursos para contar la historia de “El único”, una obra protagonizada por Enzo Mottura sobre un hombre que siempre quiso ser el mejor y se convirtió en el último de su especie. El estreno será en el TEA a las 20, con entradas a 6 mil y 7 mil pesos.

Sábado al rojo vivo

Carolina “La Colo” Martín sale a mostrar nuevamente sus interpretaciones, esta vez en la ferroviaria, la vinería del Puente Blanco, donde la cantante estará al tanto de sus cuerdas vocales y de sus dotes de siempre. A partir de las 21, el recital.

Tributos pesados

Dos bandas tributos a grupos históricos del rock internacional se reúnen en el boliche Don Miranda para una nueva noche de acción. “Maureen” hará los temas de Led Zeppelin, en tanto que “Polara” recordará a Jon Bon Jovi. La reunión comienza a las 21.

DOMINGO

Rico, movido y en el norte

En vísperas del feriado por el día de San Luis, Sabroso es parte de los festejos debido a su muy íntimo vínculo con la provincia. La banda cuartetera llegará a Tilisarao para dar un show con la movilidad y la amabilidad de siempre.





Casting folclórica

Entre las muchas formas que hay que festejar el Día de la provincia, una de las más folclóricas será el recital de Cristian Herrera, la sensación de la música autóctona nacional que llega a San Luis para brindar sus canciones y darle espacio a los nenes, que participaron de un casting para acompañarlo en el escenario. A las 23 tocará en Roma Multiespacio.

Honoris causa

Un doblete de bandas dedicadas al rock nacional se prepara para recibir el Día de San Luis en All right. Primero será el turno “Nada que perder”, un conjunto que emerge, y para cerrar la noche, “Radiocharly” y las canciones del reciente Honoris causa por la Universidad de Buenos Aires.

Día del niño en Candelaria

Con el circo Von Pérez a la cabeza, las celebraciones por el Día del niño en Candelaria, en el club Alianza, tendrá chocolate, risas, juegos y otras actividades imprescindibles para celebrar con los más chicos. Empieza a las 14:30.

Risas improvisadas

El tercer volumen del show de improvisación “Tras tristes traumas” se realizará en la previa del feriado más puntano en la Sala Amigxs de Merlo. A partir de las 21 las risas tienen una cita.

Plantas, norte y festejo

“Más jardín” es un coqueto lugar de Juana Koslay que a su exquisita comida suma ahora espectáculos de primer nivel. Para esperar el día de San Luis, el espacio ubicado al costado de la Aguada de Pueyrredón llamó a “Norte libre” para un show especial que comenzará a las 21:30.

Locos de canción

Una vez más en San Luis, una vez más en Villa Mercedes, “Qué lokura” tiene todo listo para una nueva fiesta con el baile como centro. Será en el Espacio Mitre a partir de las 22 con toda la onda del cuarteto cordobés

La gala transmutada

Ballets y orquestas de la provincia le dan la bienvenida al nuevo aniversario de San Luis en la gala especial que se realizará en el Cine Teatro. La reunión será a partir de las 21 y el espectáculo se llama “San Luis, tierra de encuentros que transmutan en el tiempo”.