Aniversario, tiempo, fe y recuerdos del baile inicial

La esbelta figura de Luciana Pivetta, bajista de “Mi amigo invencible”, comanda todo desde el centro mismo del escenario. A su alrededor, cinco muchachos permanecen quietos, pero son parte del viaje a las canciones del grupo mendocino que el jueves a la noche pasó por Comuna y se reencontró con su efusivo público puntano.

En realidad, el paso de la banda tuvo como excusa la celebración de los diez años de “La danza de los principiantes”, un disco que cambió la dinámica del grupo y los llevó a un plano de popularidad notablemente superior al que habían conseguido hasta entonces.

El viaje que se vivió en San Luis se hizo gracias al repaso de clásicos como (paradojas al margen) “Máquina del tiempo”, el tema que encendió de inmediato a la multitud, y “La danza de los principiantes”, núcleo de esta gira aniversario.

La lista de temas fue extensa y tuvo espacio para perlas como “Puentes rotos” y la intensidad final de “Acto de fe”, que coronó la noche con un aire casi ritual.

Fiel a su estilo, la banda desplegó un recital dinámico en el que se apoyó en la fuerza de sus dos baterías y alternó climas introspectivos y explosiones colectivas, en sintonía con lo que vienen mostrando en festivales nacionales e internacionales.