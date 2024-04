El cuerpo es memoria

Teresa Zalazar creó un método de trabajo corporal pedagógico que permite vincular el cuerpo con las emociones y sus memorias; se basa en movimientos que trabajan sobre la postura, la flexibilidad y la percepción corporal con el objetivo de liberarse de las tensiones inconscientes que produce la vida.

A través de la editorial Penguin Random House, la médica cirujana publicó su segundo libro "Tu cuerpo lo sabe", donde explica las técnicas y cuenta historias reales que suceden en las alfombras de su consultorio. Violencia obstétrica, responsabilidades laborales, estrés

pospandemia y presiones sociales, entre algunos de los ejes que narran los hilos de su diván.

―¿Cómo nació tu nuevo libro “Tu cuerpo lo sabe”?

―Este segundo libro vino de la experiencia diaria, de haber creado este método que se llama Biomecánica Aplicada al Movimiento (BMA). El primer libro tenía algunas historias de personas que concurren a hacer los ejercicios y, a partir de ahí, mucha gente empezó a escribirme cartas con experiencias similares que habían tenido o que querían saber más del tema. Entonces, surgió este segundo escrito con la expectativa de las personas de qué es lo que les pasa cuando alguien les cuenta una historia y se identifican en forma proyectiva. No porque tengan exactamente la misma historia, sino por decir "fui al médico, me pasó esto y, después de determinadas circunstancias de estrés, a mi cuerpo le pasó tal cosa". Resignificando un poco la palabra empatía, que no es sentir lo que el otro siente, sino que tiene que ver con poder ponerse en el lugar del otro. También trata de reconocerse en una dinámica que tenemos con el cuerpo y que disociamos de lo que nos pasa. Nuestro cuerpo tiene toda nuestra historia desde que nacemos hasta la actualidad y está surcado por mecanismos de defensa, como es el dolor, uno de los más importantes que tiene nuestra especie. El libro surgió de esta inquietud que tiene la gente de querer saber y, desde mi lugar de médica, de poder acercar una herramienta.

―¿Qué es la Biomecánica Aplicada al Movimiento?

― Es una propuesta de trabajo corporal y pedagógica que nace en mi recorrido como médica y pasa por distintas técnicas hasta llegar a crear un método con bases anatómicas, con unas leyes que están basadas en el trabajo de Françoise Mézières, que crea las leyes que están explicadas en el libro con la premisa de que la estructura determina la función. El trabajo se basa en aprender un poco de anatomía, cómo es la construcción del cuerpo, las leyes que rigen esta forma de ver la mecánica corporal y hay una propuesta, que se puede hacer individual o grupal, de determinados movimientos para volver a darle al cuerpo flexibilidad para liberar las tensiones que tenemos en nuestra vida. Por ejemplo, la funcionalidad de las grandes articulaciones, los hombros, las caderas y cada vez que nuestra estructura o articulaciones toman tensión, se cargan a través del tiempo, van perdiendo flexibilidad y la posición que deberían tener en el espacio.

―Es común escuchar la frase: "Si no duele es porque no ejercitaste bien". ¿Qué rol juega el dolor en el cuerpo?

―Es algo un poco polémico el tema de producir dolor mientras se supone que uno está restaurando el cuerpo. Hay muchos tipos, también existe la subjetividad y los umbrales que hay de dolor. En relación al entrenamiento físico o a cualquier práctica que se ejerza sobre el cuerpo debe ser de una forma responsable, personalizada y entendiendo que si uno viene a una consulta ya con dolor, no se puede ejercer más dolor. Es muy difícil trabajar bajo esas circunstancias porque el cuerpo se defiende más. Hay que tener la paciencia para entender que la reparación, la restauración y el movimiento son un proceso y no es algo exprés. Siempre que trabajamos con el cuerpo, este sufre una reacción, puede generar más dolor y eso hace que uno quiera moverse menos. La situación cambia cuando la persona entra en un proceso de aprendizaje, haciendo las cosas a conciencia y con entendimiento de anatomía.

―Varias historias hacen mención al cuerpo de la mujer...

―Estamos viviendo un momento donde hay espacios de visibilización de lo que hemos sufrido las mujeres. Muchas veces estuvimos, por algún motivo, obligadas a no decir. Hoy se ponen un poco más sobre la mesa temas para hablar sobre los cuerpos femeninos, las historias, la maternidad, el abuso o el pudor en relación al cuerpo y de poder contar lo que nos pasó. Hay una movida muy importante sobre el ejercicio de nuestra libertad sobre el cuerpo, y si bien nos duele a todos por igual y todas las personas podemos sufrir abusos más allá de nuestro género, la medicina en ese ámbito, que debe ser más amable con la mujer, le debe una charla y una recomposición con una mirada nueva a las temáticas de género.

―¿El cuerpo tiene memoria?

―No tengo duda de que el cuerpo todo lo entiende, lo sabe y lo guarda. Aunque no tenga recuerdos tan vívidos, sobre todo de la etapa de preverbalidad, se instalan en otras partes de la memoria que no queremos recordar, pero están en lo más profundo de nuestra estructura. Todo está guardado en nuestro cuerpo desde muy pequeñitos y antes de nacer, que no lo recordamos, pero que eso genera una estructura y determina también algún comportamiento. En nuestro organismo coexisten todas las experiencias que nos dieron forma y con eso tiene que ver el concepto de memoria/cuerpo y en la forma en la que abordo las consultas. Hay un resabio de alguna memoria que incluso puede ser no verbal, estamos construidos de lo que recordamos y de lo que no. En algún momento puede aflorar algún tipo de reacción o recuerdo. A veces actuamos con respuestas que pensamos son nuevas, pero estamos condicionados a situaciones que no recordamos directamente y dan acción al cuerpo.