Villa Mercedes: docentes de la Industrial rechazan al nuevo directivo

Un grupo de profesores de la Escuela Técnica N° 15 “Ingeniero Agustín Mercau”, más conocida como Industrial, denuncia la designación del nuevo director interventor, principalmente por no poseer un título docente, que es un requisito fundamental para ejercer ese tipo de cargo.

Ceferino Orquera, uno de los involucrados, le dijo a El Diario de la República que luego de varios reclamos que le realizaron al Ministerio de Educación de San Luis, como última instancia en junio de 2023, decidieron acudir a una nota llamada “Recurso de revocatoria con jerárquico en subsidio”, que consiste en el rechazo del método de nombramiento que utilizaron para cubrir el puesto y que se contradice con las condiciones que establece la ley para poder cumplir la función.

“A finales de marzo de este año fue nombrado Oscar Fanin, el que hasta antes de ese momento era secretario interino de la institución y que no posee un título docente. Por tal motivo se interpuso el recurso jerárquico en subsidio. Es decir, se recurrió a la Junta de Clasificación Docente, al jefe del área técnica, a la jefa de educación y se pidió que lo resolvieran en el Ministerio", explicó Orquera.

Agregó que el conflicto es de vieja data porque la institución educativa estuvo intervenida desde 2014 y que el último interventor se jubiló en febrero de 2024. Aseguró que hace un poco más de veinte años la escuela no tiene un director nombrado por decreto, ya que el último finalizó sus tareas en 2001.

“Desde el ministerio no obtuvimos ningún tipo de solución, no nos respondieron ninguno de los pedidos y tampoco nos llamaron para conversar sobre lo que sucede”, dijo Orquera y agregó que tampoco les brindaron una justificación de por qué llevaron a cabo el nombramiento, a pesar de todas las pruebas que presentaron para que eso no sucediera, sobre todo y la más significativa, la falta de su título docente.

“Aproximadamente desde el año 2021, junto a varios docentes, venimos presentando diferentes notas que son impugnaciones, pero después, y a pesar de todo eso, la Junta de Clasificación igual llevó adelante esta medida”, concluyó Orquera.

Carina Vinesa, otra de las profesoras involucradas en el reclamo, remarcó que la gravedad de la situación es que no solo sucede en Villa Mercedes, sino que también lo están haciendo en otros colegios de localidades como Fraga. “Los docentes allí son golondrinas y muchos de los que están son silenciados y viven en un estado de opresión constante a través de sanciones, bajo actas, y también sumarios; porque la violencia es ejercida hace décadas por todos los que han pasado por allí”, manifestó.