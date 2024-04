César Mazza presenta "Pasajes de escritura"

Como la escritura es indispensable para el hacer y la práctica del analista, César Mazza acompañó su profesión con cinco libros de su autoría que reflejan conocimientos e intereses por diversos temas que comparte con el público. Un ejemplo es "Pasajes de escrituras", su último libro que este viernes presentará en la librería "Sacha" de Merlo.

Por segunda vez en la localidad, César llega desde Córdoba con sus ejemplares y una charla debate con distintos moderadores donde se expondrán los tres ensayos que conforman la publicación. Además habrá intervenciones musicales. Todo comienza a las 19 con entrada gratuita.

Mazza explicó que "Pasajes..." fusiona testimonios, crónicas, cuestionamientos y pensamientos propios. "En la primera parte tomo temas a partir de las intervenciones que hice como psicoanalista en la plaza pública y en los espacios de la ciudad. En la segunda parte trato y ensayo preguntas sobre la escritura en psicoanálisis desde Sigmund Freud y Jacques Lacan y su conexión con determinados autores literarios como Macedonio Fernández, Jorge Luis Borges, Witold Gombrowicz, Juan Filloy, James Joyce, entre otros. Por último, en `Muecas del escribiente´ radicalizo la enunciación refiriéndome a la escritura en su dimensión de acontecimiento, al propio devenir de escribir", explicó el autor.

En cuanto a las intervenciones en la ciudad, César destacó un relato en el que, durante una visita no guiada que realizó por el ex Centro clandestino de tortura "La Perla", fijó su vista en un detalle dentro de la muestra "Sobrevidas", donde se observa la manta que albergó a Cecilia Suzzara durante su cautiverio. "Recién muchos años después de su liberación me conmovió de tal manera que me llevó a reflexionar desde los conceptos del psicoanálisis sobre la función de esa manta. Este abrigo, conjeturo, ofició de habeas corpus, le permitió a Cecilia tener un cuerpo, resguardarse como persona en respuesta al despojo absoluto que confinaba a los detenidos-desaparecidos en La Perla", adelantó.

Después de la presentación de su libro, Mazza se quedará un día más en Merlo para dictar este sábado un taller sobre Witold Gombrowicz en el auditorio del museo "La casa del poeta". César explicó que las ideas del reconocido escritor y dramaturgo polaco que vivió en Argentina serán el foco del encuentro que tendrá lecturas de textos seleccionados, análisis y debate sobre los conceptos que tiene Gombrowicz sobre la cultura y la identidad. El taller será a las 18 y el cierre musical estará a cargp de Javier Pittorino, también llegado de Córdoba e interesado por el psicoanálisis. La entrada es gratuita.