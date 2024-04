Orozco Barrientos, como dos manyines de Cuyo

Es indefinido el tiempo que pasará hasta que “Orozco Barrientos” vuelva a tocar en el país. El dúo mendocino empezará una gira por Europa que los podría traer de regreso a fin de año o quizás a mediados del 2025.

Por eso, el recital que dieron en la lluviosa noche del domingo en Comuna fue como esas despedidas a amigos que se van de viaje con el pasaje abierto y hasta con la velada posibilidad del no retorno. Si bien no es el caso de la dupla -que no podría vivir y hacer su música en otro lugar del mundo que no sea en Cuyo- nunca está de más reunirse en torno a la música y a las empanadas.

Ante un público amistoso, compuesto en buena parte por artistas de la provincia, Raúl “Tilín” Orozco y Fernando Barrientos dijeron “hasta luego” con un recorrido por las canciones de sus cuatro discos que incluyen cuecas tradicionales, rocanroles con sabor a uva y gatos con sabor a ron.

No pudo ser casual que una de las primeras canciones de la noche haya disco “Del que se va y no vuelve”, una tonada de Félix Dardo Palorma (un autor idolatrado por la dupla), que tomó una resignificación especial en el concierto.

La conjunción de estilos que consiguió la banda en casi 20 años de carrera los transformó en una propuesta muy original dentro del folklore argentino. La voz rasposa, de inconfundible marca rockera, de Fernando encaja a la perfección con la guitarra magistral de “Tilín”. El resto es mística, amistad y conciencia.

Y un repertorio que con el paso del tiempo no hace más que agigantar la obra de la dupla. Canciones para llorar, para reír y para reflexionar (propias y ajenas) se escucharon en la noche puntana y retumbarán hasta que el grupo se decida a regresar de su incursión por el viejo continente.

No es un secreto que San Luis es un lugar especial para el dúo; de hecho Orozco no puede evitar llorar cada vez que habla de la provincia y recuerda su infancia en Fortín El Patria, la localidad del sur provincial. “Fui muy feliz aquí”, repitió en medio del recital de despedida antes de interpretar “Los ojos del amor”.

Entre los tantos amigos que tienen “Orozco Barrientos” en San Luis, “Los manyines de Cuyo” ocupan un lugar de privilegio, reciben un cariño especial que se tradujo cuando ayer a la mañana -poco antes de continuar la gira- los mendocinos grabaron una pequeña participación en el próximo disco del grupo puntano, grabada “La casa de la música” de Villa Mercedes.

Durante el recital del domingo, la amistad quedó sellada con la invitación a tocar en vivo de cuatro canciones que “Los manyines…” hicieron en medio de la actuación de sus amigos.

Además, sobre el final del recital el cuarteto puntano volvió al escenario para acompañar a “Tilín” y Fernando en “Celador de sueños”, el máximo clásico de los mendocinos que tuvo una brillante interpretación vocal de Julián Manrique, el líder manyín.

Para mantener su línea estética, la última canción del show fue un homenaje a uno de los primeros músicos argentinos que tomó el riesgo de fusionar el rock y el folclore. De paso, antes de tocar "El fantasma de Canterville", Orozzo abogó por el rápido regreso de León Gieco a los escenarios.