"Furia" saldrá de la casa más famosa del país

Gracias a una historia que subió Santiago del Moro en su cuenta personal de Instagram, el público de Gran Hermano se enteró que en las próximas horas, la participante Juliana Scaglione, abandonará la casa más famosa del país para ampliar unos estudios médicos y volverá a la competencia cuando los profesionales de la salud consideren conveniente.

"Furia", se transformó en la jugadora más fuerte de esta nueva edición, gracias a su "fandom" como también a sus estrategias que dan que hablar tanto adentro como afuera de la casa.

En las redes sociales, las especulaciones no tardaron en llegar. Una de ellas fue que Scaglione estaría embarazada. A los pocos minutos, su hermana Coy, quien maneja las redes sociales de Juliana, desmintió el rumor. "Para los haters, no inventen noticias falsas, la única voz real es la de Furia. No voy a ser tía", expresó también por Instagram.

¿Cómo seguirá la casa sin las estrategias, peleas y gritos de la famosa participante?