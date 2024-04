"Mi sueño es viajar y formar una familia"

Los comerciantes de la ciudad continúan destacándose por brindarles a personas con discapacidad un puesto de trabajo, ya que, de esa manera, también colaboran con su inserción al sistema económico y social. Ludmila Cavallera tiene 19 años y es otra de las favorecidas por el Programa nacional Promover, que ofrece entrenamientos laborales para personas con discapacidad y que gestiona la fundación Valduvieco. “Mi sueño es poder seguir trabajando para viajar y para formar una familia”, expresó la joven, muy entusiasmada.

Desde enero de este año realiza diversas tareas en un café de la ciudad que está ubicado sobre la avenida Mitre. Con amabilidad y alegría les lleva la carta y la cuenta a los clientes, y también levanta las mesas y traslada los elementos a la cocina.

“Estoy contenta y me gusta el trabajo que hago. Me siento cómoda y muy feliz con el ambiente, y me llevo bien con todos”, manifestó Cavallera y agregó que cuando tiene algunas dudas les pregunta a sus compañeros, pero que en general puede sola.

"Para mí, lo más importante es que hay que trabajar para juntar plata y así poder cumplir sueños, como el que a mí me gustaría, que es establecer una familia con mi pareja”, expresó Cavallera y contó que está de novia hace cuatro meses y está muy alegre.

Javier Borda, encargado del negocio, contó que Ludmila se adaptó bastante bien desde el comienzo y que le pide más tareas para realizar. “Todos la superadoran y quieren. Ella nos transmite mucho cariño y amor, no hay forma de llevarse mal. Por ejemplo, cada vez que llego al local ella siempre me saluda con un abrazo”.

Agregó que apoya la iniciativa de sumar a personas con discapacidad a los comercios de Villa Mercedes y también agradeció a la fundación por ser el nexo entre el Estado y los negocios.

“Sin Valduvieco como intermediario yo jamás me hubiese enterado de esta propuesta, entonces creo que es importante destacarlos por el gran trabajo que hacen”, concluyó Borda.

Alina Arrascaeta, directora de la institución, le comentó a El Diario de la República que en la actualidad tienen a tres asistentes de la fundación activos en entrenamientos laborales y que ya han finalizado otros tres. Remarcó que el programa nacional consiste en cumplir unas veinte horas semanales durante seis meses como máximo.

“La idea es que cuando terminen con lo que dicta el programa, puedan seguir en el lugar. De todas formas, a eso lo vamos evaluando según el perfil de cada joven y las necesidades y demandas que tenga cada comercio”, dijo la directora y añadió: “También buscamos que los chicos vayan teniendo diferentes experiencias en otros espacios para que puedan ir descubriendo qué les gusta y en qué ámbito se logran sentir más cómodos”.

En el caso de Ludmila, cumplirá con sus tareas hasta el mes de mayo inclusive. Al café asiste los miércoles, jueves y viernes por la tarde.