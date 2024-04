Buscan intervenir la Escuela Generativa "Por un mañana mejor"

En un hecho que casi roza la violencia, por su forma intempestiva y sin ningún aviso previo ni instancia de diálogo alguno, los responsables de la Comisión de Fomento del barrio San Martín intenta desde anteayer intervenir la Escuela Generativa "Por un mañana mejor", que funciona desde hace 6 años en la barriada.

Ante el profundo rechazo de los padres de los 89 chicos que concurren a la escuela —conformes con la educación que reciben sus niños— el triunvirato que maneja la comisión barrial, sin ninguna formación académica, busca tomar la conducción del centro educativo.

Todo comenzó a raíz de la nueva disposición del Ministerio de Educación del gobierno provincial, que tiene como objetivo exterminar a las Escuelas Generativas y transformarlas en autogestionadas sin ningún orden, con escaso control, y despidiendo a docentes y no docentes que se han desempeñado por años en esos establecimientos.

Sin dudas, más que un cambio positivo, todo lo ordenado por el gobernador Poggi y ejecutado por el ministro Guillermo Araujo, tiene más sabor a venganza política en contra de Alberto Rodríguez Saá, creador de ese tipo de escuelas.

Durante sus 6 años de funcionamiento —abrió sus puertas en septiembre de 2017— un equipo docente y no docente (conformado por gente joven) recibió a alumnos del nivel primario que reside en el barrio San Martín.

Para administrarse la escuela recibió sus fondos desde el Ministerio de Educación, cartera que los remitió a la cuenta de la comisión de fomento barrial que solo los transfirió al establecimiento. Pero la semana pasada, el triunvirato que maneja esa entidad —con Roberto Garat a la cabeza— buscó desalojar al director, Emiliano Mansilla, y a los docentes y no docentes que se opusieran a sus maneras.

La medida sorprendió a todos. También a los padres que rechazan la intervención. Ayer, luego de que los chicos entraran a clase, un amplio grupo de padres reclamó en la puerta de la escuela y repudió la llegada de los dirigentes de la Comisión de Fomento. Hubo momentos tensos.

"Siempre quisieron tener el control de la escuela. Nunca se los permitimos nosotros ni los padres de los alumnos. Logramos muchas metas en la escuela en estos años. El problema radica en que con este cambio de generativa a autogestionada, los dirigentes de la comisión quieren tomar el control y por eso, antes de que termine mi contrato en junio, agilizaron mi despido. El sábado me llegó la carta documento notificando mi salida", contó Emiliano Mansilla a El Diario de la República.

"Yo me enteré cuando fui junto al presidente de la comisión a hablar al Ministerio de Educación para que nosotros, los docentes, pudiéramos crear una asociación que sostuviera a la futura escuela autogestionada. Allí me enteré de todo este manejo. Nos atendió la funcionaria Natalia Endeiza y ante la consulta, ella le comentó al presidente que todo ya estaba 'cocinado, tal como lo habían acordado antes'. Me enteré en ese momento. Ahora todos los puestos de trabajo docentes y no docentes corren peligro porque ya los amenazaron al decirles que quien no quiera a esta gestión, se irá. Los padres están muy enojados porque no quieren esta intervención", afirmó el docente. Los papás de los chicos siguen furiosos y las protestas continuarán al igual que los pedidos de audiencia al Ministerio de Educación.

