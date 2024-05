“Estoy feliz por mi hija, logré lo que quería”

Tras conocerse el veredicto de prisión perpetua con cumplimiento en el penal para Sonia Lara, acusada de incendiar su casa y provocar la muerte de su hija, el padre de la niña, Lucas Fernández, se mostró satisfecho con la sentencia.

“Estoy feliz por mi hija, lo único que quería era justicia perpetua y que vaya a la cárcel. Estoy feliz por la promesa que le hice hace un año dos meses”, expresó Fernández.

El padre de Abril Fernández también agradeció a los jueces por escucharlo.

“El lunes fui al cementerio, le llevé una florcita, hablé con ella, fue algo hermoso. Anoche la soñé, estuvo a mi lado acostada, me llamaba y me decía que quería estar de mi lado. Me desperté chocho porque estoy haciendo las cosas bien y fue un hermoso regalo de ella. Estoy feliz”, expresó con emoción.

Fernández contó él siente que su hija lo acompaña. “Es algo loco”, dijo.

“Le tengo que agradecer a ella porque la llamo y aparece, me guía y me da señales”, indicó.

A su vez, el padre dijo que desde este martes comenzará su duelo, dado que hasta el momento no lo pudo realizar.

“Estoy mucho más tranquilo al saber que va a estar tras las rejas”, expresó.