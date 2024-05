Vecinos juntan firmas por los crecientes robos en la zona oeste de la capital

Preocupados por la inseguridad y sin respuestas oficiales, vecinos y comerciantes de la zona oeste de San Luis decidieron juntar firmas para solicitarle al Ministerio de Seguridad local una respuesta ante la situación que les quita el sueño. En las últimas semanas, delincuentes, desconocidos y otros ya identificados por los residentes, irrumpieron en viviendas, comercios, instituciones públicas y hasta atentaron contra la vidriera de una panadería a plena luz del día.

En la misiva, dirigida al “Ministerio de Seguridad, a la Policía Regional, legisladores de todos los partidos políticos, Brigada Antinarcóticos, Poder Judicial, funcionarios públicos de la Provincia y Municipales” se les plantea un escenario que describen como novedoso y que “antes no sucedía”.

También, los firmantes, que en menos de una semana ya superan la centena, describen como modalidades delictivas los “robos extorsivos a comerciantes, saqueos clandestinos, aparición de carteristas que ultrajan a los transeúntes, vandalización de edificios y luminaria pública”, al tiempo que aseguran que es una situación que “avanza progresivamente” y agregan que “la falta de policías en las calles agrava aún más la situación”.

Como ejemplo están las imágenes que se viralizaron en las últimas horas, en donde se puede observar cómo, en la esquina de avenida Lafinur y Chubut, un hombre le arrebata el celular a otro que estaba por pagar lo que había comprado. En la escena se puede ver la secuencia en la que un cliente compra en el comercio de dicha esquina y mientras espera, con su teléfono en la mano, a que el vendedor le habilite el pago virtual, un sujeto que aguardaba detrás de él en la fila aprovecha una distracción para arrebatarle el teléfono y salir corriendo.

En menos de una semana ya son más de cien los vecinos que firmaron la nota.

“Estamos cansados, este tipo de hechos se ven a toda hora y en todos lados. La zona oeste está abandonada, nos han dejado a merced de la delincuencia. Baja el sol y no podemos salir a la calle”, se quejaba Patricia Galíndez, una de las firmantes y vecina del barrio San Martín.

En la nota, la comunidad de vecinos le exige a las autoridades “un mayor compromiso y solvencia de recursos por parte del ministerio para afrontar la realidad de la situación actual”, mientras que sostienen que la situación “no da para más”. “Necesitamos más efectivos policiales y mayor cantidad de móviles recorriendo las calles. Asimismo, contar con mayor y mejor iluminación del lugar”, mencionan concretamente.

Otro hecho que colmó la paciencia de los comerciantes ocurrió el sábado, cuando un grupo de adolescentes ingresó a una panadería de Illia y Lafinur y, luego de pedir colaboración con algún alimento y tras la contribución de los comerciantes, se ofuscaron y con un palo rompieron la vidriera del local. “Todos los días vienen un montón. Andan de a grupitos. No pedimos que los golpeen, solo que haya presencia policial para evitar esto. No puede ser que entren amedrentando y una tenga que tener miedo”, dijo Julieta, empleada de la panadería.

La Policía nos dice que son menores y que no pueden hacer nada. Pero si estuvieran no se animarían a robar (Anabella- Vecina del barrio San Martín)

El carrobar ubicado en el acceso al estacionamiento del Instituto de Formación Docente también fue blanco de los delincuentes. En menos de 24 horas violaron dos veces las medidas de seguridad del mismo y se llevaron un microondas, herramientas y mercadería, además de los daños que le impidieron a su dueño, Matías García, trabajar por una semana.

Otra situación desagradable se vivió este último martes a la madrugada, cuando en una vivienda del barrio San Martín, ubicada en Mendoza entre Antártida Argentina y Gobernador Estrada, delincuentes que quedaron registrados en una filmación forzaron una ventana del comedor, cargaron una cafetera, un router y una billetera sin dinero, y huyeron por el fondo de la propiedad. “La Policía nos dice que son menores y que no pueden hacer nada, pero sabemos bien que si hay presencia de la Policía no se animan a robar. Lo hacen porque no hay nadie que nos cuide”, le dijo Anabella a El Diario.

José Muñoz, comerciante del barrio Amaro Burgos, decidió no abrir más de noche por los repetidos arrebatos. "De día también andan los muchachos amigos de lo ajeno, pero por ahí no andan tan pasados. De noche es un verdadero peligro. A mí me han robado dos cajas de vino a punta de pistola. No abro más de noche, no se justifica tanto riesgo", lamentó.

Con todos estos ejemplos se materializan algunos de los múltiples hechos de los que los vecinos de la zona oeste se quejan. “Esta carta abierta aboca a una problemática social que estamos afrontando los vecinos hoy por hoy, dando constancia y lugar a que no nos detendremos hasta que la situación se regularice, ya que los ciudadanos merecemos contemplar la vida y ver crecer a nuestros hijos con seguridad, paz y tranquilidad”, concluye la nota que entre los vecinos confeccionaron para juntar voluntades y que el reclamo llegue al despacho de la titular de Seguridad, Nancy Sosa