Creen que a "Nino" Videla lo mató alguien que lo conocía

No habría una, sino varias hipótesis sobre lo que pasó en la casa de Daniel "Nino" Videla, el hombre al cual golpearon, ataron de pies y manos y asfixiaron hasta matarlo. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis, dijo Esteban Bustos, el abogado de la familia de la víctima. Pero hay una que pesa sobre las otras, y sería que el o los asesinos del querido jardinero del barrio El Lince eran conocidos por él. El hecho de que los homicidas hayan ingresado a la vivienda sin problema, sin la necesidad de violentar ni una puerta y ni una ventana, deja abierta esa posibilidad.

"No tenemos ningún ingreso violentado. Las ventanas y las puertas estaban intactas, por lo que posiblemente los atacantes hayan sido conocidos por la víctima", detalló el letrado para los micrófonos de Radio Lafinur.

Pero eso no fue todo. Todo indica que cuando escaparon de la casa 12 de la manzana 14 lo hicieron por una puerta. La cerraron con llave y luego escaparon con ella. De hecho, la hija de "Nino", quien descubrió el cadáver del hombre la tarde del martes, tuvo que entrar por una ventana porque no le era posible hacerlo por la puerta. Hasta ayer la llave de esa abertura no había sido hallada, dijo Bustos.

Para otro informante, el hecho de que no hayan forzado ninguna entrada no es determinante para pensar que el jardinero conocía a sus agresores o que les permitió el ingreso, puesto que las entradas de la vivienda tampoco tenían "la mejor seguridad".

Para Bustos, también está claro que el asesinato de "Nino" no fue obra de una persona, sino seguramente actuaron dos o más delincuentes. "Él era una persona robusta. Entonces difícilmente una persona haya llevado a cabo todo lo que le han hecho", dijo. El hombre de 61 años tenía la cabeza envuelta con una sábana y le habían atado los pies y las manos con el cable de una máquina de cortar pasto, precisó el abogado.

Más allá de la contextura física de Videla, el letrado aclaró que los atacantes "no le dieron tiempo a nada", ni siquiera a defenderse.

Comentó que, además de las llaves, en la vivienda también falta el celular del jardinero.

Bustos señaló, según la prueba reunida al momento, que el homicidio ocurrió en la madrugada del martes. Ese dato, sobre el horario del ataque, coincide con las declaraciones de dos testigos. Por un lado, una mujer que aseguró haber visto subir o bajar a dos hombres de un taxi frente a lo de "Nino" y, por otro lado, un vecino que afirmó haber escuchado una discusión.

Aunque todo hace pensar que el hombre conocía a sus atacantes, otra fuente remarcó que la hipótesis de un robo no está descartada del todo. "De la vivienda de él faltan elementos y su interior estaba revuelto", dijo.

Bustos, por su lado, subrayó que a los homicidas les queda poco tiempo de libertad. "Estamos trabajando exhaustivamente. No descartamos ninguna hipótesis, todas son válidas, si bien tenemos unas más potentes que otras, entiendo que les queda poco tiempo a los responsables del crimen, porque vamos a dar con el paradero de cada uno de ellos y van a ser juzgados con la pena máxima que corresponda", advirtió. Lo decía porque un delito de tales características contará en la imputación con varios agravantes penales, dada la manera en la que fue asesinado el hombre y cómo hallaron su cuerpo.

"Nino" era padre de seis hijos. Todos en el barrio lo conocían y para muchos era "el jardinero de todos". Hoy, a las 12, sus restos serán trasladados al cementerio El Volcán, comunicaron sus familiares.