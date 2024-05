El grupo "Malditos", de Río Cuarto, llega a Villa Mercedes

Villa Mercedes es una de las ciudades de la provincia donde el teatro no deja de ser importante. Cada fin de semana, en algún lugar, un elenco local o nacional entra en escena y logra conmover, hacer reír o emocionar a los espectadores que todavía apuestan a la cultura.

Es el caso del grupo "Malditos Teatro", que visitará este sábado la sala La Oveja Negra con su obra "Fatídica". La función será a las 22 y las entradas están a 3.000 pesos anticipadas.

Miguel Romano, director y guionista de "Fatídica" explicó que la obra cuenta la historia de dos chicos que quedaron huérfanos y fueron a vivir con una tía millonaria, que lo que menos expresa es amor. "Lo que ella les brinda es todo lo contrario. Es una tía muy egoísta, acostumbrada a estar sola y a no tener la responsabilidad de criar a nadie. Un día, la tía aparece muerta y ronda la pregunta de quién la mató. Para el inspector, los sobrinos están implicados en el crimen, pero eso se sabrá en el transcurso de la obra", adelantó.

Romano agregó que "Fatídica" es un policial de su autoría, pero que todo el guión está consensuado con el elenco que termina de conformarse con Gisela García, Luisina Vegnano, Estela Vuletich y Martín Quiroga.

"Durante un tiempo buscamos material para una nueva obra y hablamos de que nos parecía interesante realizar un policial. Por mi parte, leo mucha literatura de este género y me gustan varios autores como Henning Mankell, Lala Larsson, además de nuestros autores argentinos. Como guionista fue un desafío bastante grande, pero siento que salió un lindo trabajo", agregó.

Miguel aseguró que "el público no se arrepentirá de venir a vernos porque todo el tiempo estará atento a lo que suceda dentro de la obra. Es muy entretenida y genera demasiado suspenso".

"Malditos Teatro" nace en el año 2016 y la llegada de Romano fue de casualidad. El elenco necesitaba un director que le siguiera los pasos. Así fue que Miguel, quien tiene 30 años de trayectoria en el teatro independiente de Río Cuarto, se sumó al grupo.

"Comencé a dirigir de casualidad. No estaba en mis planes, pero me resultó interesante estar del otro lado de la obra y ser ese ojo privilegiado que todo lo ve. El elenco necesitaba un director para la obra que ensayaban en ese momento y me convocan para hacerlo. Esa obra lamentablemente no se pudo hacer porque era una adaptación y el autor original no permitía que se realice ninguna reforma. A partir de ahí yo propuse que podíamos hacer nuestra propia obra y comencé a escribir "Funeral, que solo se crean los muertos", una historia que tuvimos la suerte de presentarla también en Villa Mercedes, pero en el espacio Portal 271", recordó el artista que anteriormente estuvo en La Oveja Negra, con el mismo elenco, pero con la obra "PPP".

DÍA: hoy

HORA: 22

LUGAR: La Oveja Negra, Villa Mercedes

ENTRADA: 3.000 pesos