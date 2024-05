Una paciente pidió a Villarruel que no trasladen el Oncológico

Solo el Gobierno de San Luis, con Claudio Poggi a la cabeza, quiere el traslado del Centro Oncológico Integral (COI). Busca llevarlo de la ex Residencia Oficial a un ala del Hospital Central. Nadie sabe bien de dónde viene el capricho o el destino que buscarán darle a la gran casona ubicada en Puente Blanco. Lo cierto es que, más allá de los pedidos de los enfermos de cáncer que allí se tratan y de su conformidad por la atención y el cariño que allí reciben por parte de los médicos, paramédicos, enfermeros y el resto del personal, la idea en el Estado puntano sigue fija y por eso aparecen gestos desesperados como la carta abierta que una paciente escribió para la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, aprovechando su visita a San Luis para participar de las festividades de Renca y Villa de la Quebrada.

Guadalupe Ullúa recibe atención médica en el COI y como todos los pacientes que permanentemente asisten a la entidad, está muy conforme con el trato que le dan y se opone abiertamente al traspaso.

"A los pacientes que vamos al COI nadie nos consultó nada. Ninguno quiere el traslado al Hospital ‘Ramón Carrillo’" (Guadalupe Ullúa - Paciente del Centro Oncológico Integral).

Ella ya escribió dos cartas. Una, a la ministra de Salud de San Luis, Claudia Spagnuolo y otra a Villarruel. De la funcionaria puntana no tuvo ninguna respuesta. Frente a la impericia estatal del poggismo, la esperanza está puesta en la vicepresidenta.

Ullúa entregó la carta para la vice al senador Bartolomé Abdala. La paciente oncológica confía en que llegue a destino y tenga buena respuesta. Guadalupe alcanzó a saludar a Villarruel y tomarse una foto con ella en Potrero de los Funes. Es su última esperanza para que alguien de La Libertad Avanza haga recapacitar a Poggi y deje de lado un traslado sin motivos de un edificio que funciona correctamente y que es querido por las personas que lo visitan a diario por su enfermedad.

“Le entregué la carta, dirigida a la vicepresidenta,- al senador Abdala. Lo importante es que no trasladen el Centro Oncológico a otro lugar, ese es el asunto. Los políticos piensan que nunca les va a pasar, claro, pero a veces les toca. El gobierno provincial no nos ha notificado de nada ni nos convocó para ninguna reunión o charla. No sabemos bien cuál es el propósito o el objetivo de trasladarlo. Dicen que quieren mandarlo al Hospital Central, pero, como todos sabemos, los pacientes oncológicos, por el tratamiento que recibimos, tenemos las defensas de nuestro cuerpo bajas y no podemos compartir espacio o tratarnos en lugares donde concurren otras personas con distintas dolencias. Seamos claros: el Gobierno busca algún beneficio con todo esto. O generar un aumento de coparticipación o un negocio inmobiliario con ese edificio en caso de que trasladen el Centro Oncológico”, opinó Ullúa en diálogo con El Diario de la República.

Interrogantes sin respuestas

En un par de párrafos de su carta, Ullúa, además de explicar lo que significa el Centro Oncológico para los enfermos que allí se tratan y consultar sobre la capacidad de los funcionarios públicos que impulsan el traslado, hizo preguntas que siguen sin respuestas.

“¿Qué tipo de gestión política estarían aplicando? ¿Por qué trasladar un santuario de la salud que funciona perfectamente como el Centro Oncológico? ¿Por qué generar más gastos innecesarios con su traslado a un lugar que se nos hace muy lejano?”, cuestiona en uno de sus párrafos.

“Los pacientes oncológicos tenemos días buenos, días malos y días muy malos. Movernos es difícil. El Centro Oncológico, en el lugar donde está, hace nuestros días más fáciles. Ni los maravillosos trabajadores del lugar ni nosotros merecemos semejante destrato ni semejante displicencia. Su deber es trabajar a favor de la salud y de los pacientes, sea cual sea la patología, y nunca en detrimento de su bienestar”, reflexionó casi al final de la misiva.