23°SAN LUIS - Sabado 18 de Octubre de 2025

23°SAN LUIS - Sabado 18 de Octubre de 2025

F-1 en EE.UU.

Verstappen dueño de la pole y Colapinto largará 15°

El neerlandés dominó la clasificación en el Circuito de las Américas. La carrera final se corre mañana desde las 16:00.

Por redacción
| Hace 2 horas

El Gran Premio de Estados Unidos ya tiene dueño de la pole, luego de que el neerlandés Max Verstappen dominó la clasificación en el Circuito de las Américas. El argentino Franco Colapinto largará decimoquinto.

 

El piloto de Red Bull consiguió un tiempo de 1:32.510, superando por dos decimas a Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari). El neerlandés, vuelve a quedarse con la pole position tras ganar la carrera sprint.

 

Por su parte, Colapinto logró avanzar hasta la Q2, demostrando solidez en Austin y logró marcar un tiempo de 1:34.044, que le permitió finalizar decimoquinto, apenas por detrás de su compañero en Alpine, Pierre Gasly.

 

La jornada clasificatoria tuvo un inicio accidentado, ya que Isack Hadjar, de Racing Bulls, provocó una bandera roja al impactar contra el muro en los primeros minutos de la Q1, lo que obligó a interrumpir la sesión por casi diez minutos.

 

Con la grilla definida, Verstappen buscará seguir peleando por el campeonato desde la posición de privilegio, mientras que Norris, segundo en la tabla de pilotos por delante de el neerlandés, y Leclerc intentarán arrebatarle el liderazgo en la salida.

 

La carrera se realizará este domingo a las 16 (hora argentina) donde Colapinto tendrá la posibilidad de sumar puntos, por primera vez en la temporada, en el Gran Premio de Estados Unidos.

 

