Ya están los árbitros para las "semis" de la Copa Argentina

La organización de la Copa Argentina confirmó este martes a los árbitros que impartirán justicia en las semifinales del torneo, que se disputarán el jueves 23 y viernes 24 de octubre.

En primer duelo será entre Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors, quienes abrirán la jornada en el estadio Gigante de Arroyito desde las 21:10, con arbitraje de Yael Falcón Pérez, acompañado por Maximiliano Del Yesso y Juan Mamani como asistentes.

En este certamen no se utiliza el VAR, por lo que las decisiones tomadas por los árbitros en la cancha serán definitivas.

La otra semifinal se jugará el viernes 24 a las 22:10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde River e Independiente Rivadavia de Mendoza buscarán el segundo boleto a la gran final.

El encuentro será dirigido por Andrés Gariano, con Facundo Rodríguez y José Castelli como jueces de línea.

Los cuatro equipos llegan tras dejar a importantes equipos en el camino: Belgrano superó a Independiente y Newell’s, Argentinos eliminó a Lanús, River superó a Racing, e Independiente Rivadavia dio la sorpresa ante Tigre.

De esta forma, esta semana ya se conocerán cuales serán los dos equipos que avanzarán a la final de la Copa Argentina en busca de la consagración.