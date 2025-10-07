El campeón provincial de malambo busca apoyo para representar a San Luis en Córdoba

El talentoso malambista, Facundo Saez, flamante ganador del Pre Laborde, tiene la mira puesta en el escenario más codiciado del folclore argentino, a instancias del 57º Festival Nacional del Malambo en Laborde, Córdoba. Tras consagrarse como representante de San Luis, ahora enfrenta el desafío de asegurar su participación el 11 de enero del 2026. Con el objetivo de cubrir los gastos de la semana de competencia, Saez ha lanzado una convocatoria a comercios, empresas y emprendedores que deseen unirse como sponsors para acompañarlo en este camino, ofreciendo a cambio una fuerte difusión en sus redes sociales.



De acuerdo a lo que informó el medio Somos Notivias Villa Mercedes, Saez invita a quienes quieran apoyarlo económicamente en su trabajo artístico, con un esquema en sus redes sociales (donde tiene una importantísima presencia) de un posteo semanal hasta el festival, un posteo semanal durante el mes posterior al evento y un reel mensual promocional del comercio o emprendimiento.



La clave de todo es que con su talento indiscutible, dejará a la provincia en lo más alto, con lo cual aquellos que puedan sumarse, no solo aportarán a un incentivo de ventas por la difusión, sino que apoyarán un sueño imperdible.



Quienes quieran colaborar, pueden comunicarse con Facundo al 2657-672809.

Un malambista con una destreza irrepetible



Facundo es oriundo de Santa Rosa, La Pampa. Este domingo 5 de octubre, se consagró como ganador del Pre Laborde de San Luis y se convirtió en aspirante a campeón argentino, en representación de los puntanos.



El joven reside junto a su familia desde hace muchos años en Villa Mercedes. Ahora apela al compromiso de la gente para ir en busca de un nuevo hito en su carrera artística.

