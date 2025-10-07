  • Nuestras redes
18°SAN LUIS - Martes 07 de Octubre de 2025



Se medirá con los mejores del país

El campeón provincial de malambo busca apoyo para representar a San Luis en Córdoba

Facundo Saez necesita conseguir fondos para cubrir gastos a instancias del 57º Festival Nacional del Malambo, que se desarrollará el 11 de enero en Laborde, Córdoba. Propone alternativas imperdibles de difusión en redes sociales para quienes quieran sumarse como sponsors.

Por redacción
| Hace 2 horas
Facundo Saez, un malambista con talento puro. Foto: redes sociales.

El talentoso malambista, Facundo Saez, flamante ganador del Pre Laborde, tiene la mira puesta en el escenario más codiciado del folclore argentino, a instancias del 57º Festival Nacional del Malambo en Laborde, Córdoba. Tras consagrarse como representante de San Luis, ahora enfrenta el desafío de asegurar su participación el 11 de enero del 2026. Con el objetivo de cubrir los gastos de la semana de competencia, Saez ha lanzado una convocatoria a comercios, empresas y emprendedores que deseen unirse como sponsors para acompañarlo en este camino, ofreciendo a cambio una fuerte difusión en sus redes sociales.

 


De acuerdo a lo que informó el medio Somos Notivias Villa Mercedes, Saez invita a quienes quieran apoyarlo económicamente en su trabajo artístico, con un esquema en sus redes sociales (donde tiene una importantísima presencia) de un posteo semanal hasta el festival, un posteo semanal durante el mes posterior al evento y un reel mensual promocional del comercio o emprendimiento.

 


La clave de todo es que con su talento indiscutible, dejará a la provincia en lo más alto, con lo cual aquellos que puedan sumarse, no solo aportarán a un incentivo de ventas por la difusión, sino que apoyarán un sueño imperdible.

 


Quienes quieran colaborar, pueden comunicarse con Facundo al 2657-672809.

 

 

Un malambista con una destreza irrepetible

 


Facundo es oriundo de Santa Rosa, La Pampa. Este domingo 5 de octubre, se consagró como ganador del Pre Laborde de San Luis y se convirtió en aspirante a campeón argentino, en representación de los puntanos. 

 


El joven reside junto a su familia desde hace muchos años en Villa Mercedes.  Ahora apela al compromiso de la gente para ir en busca de un nuevo hito en su carrera artística. 
 

 

