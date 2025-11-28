  • Nuestras redes
25°SAN LUIS - Viernes 28 de Noviembre de 2025

Buenas ofertas

Empezó el Black friday, cuatro días para comprar con descuentos

Viajes, electrodomésticos, ropa y tecnología son algunos de los rubros que tendrán ofertas especiales hasta el lunes. 

Por redacción
| Hace 3 horas

Luego del Cyber Monday, los argentinos contarán con una nueva oportunidad para comprar con descuentos: el Black Friday 2025. El evento se desarrollará entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre y comercios y marcas de distintos rubros ofrecerán descuentos de hasta 50% y opciones de pago en cuotas sin interés.

 

 

Es una jornada en la que consumidores de todo el país accederán a rebajas en locales tradicionales y plataformas online y se convierte en una alternativa para realizar compras anticipadas con miras a la temporada navideña.

 

 

El Black Friday es un evento comercial anual que se celebra el último viernes de noviembre, tras el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Compañías y marcas de diversos rubros ofrecen rebajas y ofertas limitadas en productos y servicios.

 

 

Con el tiempo, la iniciativa se trasladó a otros países como Argentina, donde también se organizan jornadas de ofertas bajo la misma denominación.

 

El Black Friday se llevará a cabo entre el 28 de noviembre y el 1° de diciembre.

 

 

Habrá descuento en Indumentaria y calzado, Tecnología, supermercados, hotelería, productos para animales, electrodomésticos, viajes de marcas como Devré, Lenovo, Carrefour, NH Hotels, Puppis, Megatone, Plataforma 10, Samsung, Nike, Macowns, Puma, Hewelett Packard (HP), Universal Assistance, Latam, Almundo, entre otras.

 

