Detectaron 81 nuevos casos de coqueluche

El Ministerio de Salud de la Nación informó que durante la semana epidemiológica (SE) N°49 se confirmaron 81 nuevos casos de coqueluche en el país, según la última actualización del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN). De esta manera, el total de casos confirmados en 2025 asciende a 846, con presencia en 21 jurisdicciones.

La mayor concentración de casos se registra en la Región Centro, con 653 contagios, principalmente en la provincia de Buenos Aires (439 casos) y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (83).

En tanto, en la Región Sur se confirmaron 157 casos, cuatro más que la semana anterior, vinculados en su mayoría al brote en curso en Tierra del Fuego, supo la Agencia Noticias Argentinas.

El informe advierte que las mayores incidencias acumuladas se observan en el grupo de 0 a 5 años, con predominio en menores de 1 año, que representaron el 35,3% de los casos confirmados en 2025. Dentro de ese grupo, se destacó el subgrupo de menores de 6 meses, con 208 casos registrados.

En relación con los fallecimientos, el BEN informó siete muertes asociadas a coqueluche durante el año, todas sin antecedentes de vacunación. Cuatro de los fallecidos eran menores de 6 meses, uno tenía entre 6 y 11 meses y dos pertenecían al grupo etario de 12 a 23 meses.

El reporte remarcó que la vacunación continúa siendo la principal medida de prevención. Al 10 de diciembre, las coberturas parciales alcanzaron el 76,72% para la primera dosis de la vacuna quíntuple, el 76,97% para la segunda y el 71,60% para la tercera. En cuanto a los refuerzos, la cobertura fue del 62,59% en niños de 15 a 18 meses, del 76,8% a los 5 años y del 77,6% a los 11 años. En embarazadas, la cobertura alcanzó el 71,64%.

El análisis por jurisdicción mostró marcadas diferencias. Provincias como Tierra del Fuego, La Pampa, Jujuy, Neuquén, Mendoza y San Juan presentan coberturas elevadas y refuerzos sostenidos, mientras que Buenos Aires, CABA, Formosa, Santa Fe, Corrientes y Misiones registran coberturas intermedias a bajas, especialmente en los refuerzos de los 5 y 11 años.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud recomendó fortalecer la continuidad del Calendario Nacional de Vacunación, mejorar la captación activa y reducir las desigualdades entre jurisdicciones. Además, instó a promover campañas de sensibilización y acciones articuladas con escuelas, clubes barriales y otros espacios comunitarios para alcanzar a las poblaciones objetivo, priorizando embarazadas a partir de las 20 semanas de gestación, lactantes y niños pequeños.

El boletín confirmó la continuidad de la circulación de virus respiratorios como SARS-CoV-2, influenza y virus sincicial respiratorio (VSR). Si bien se registró un leve incremento de influenza, con siete casos, y de SARS-CoV-2, con 18 nuevos casos en pacientes ambulatorios, ambas enfermedades permanecen en niveles de baja circulación. En personas internadas, durante la SE 49 se notificaron nueve hospitalizaciones por influenza, dos por VSR y 33 por SARS-CoV-2.

La presencia del dengue

En cuanto al dengue, durante la última semana se notificaron 518 casos sospechosos y ninguno confirmado. El BEN señaló que el escenario actual se mantiene dentro de la curva de bajo riesgo de transmisión, aunque recordó la importancia de reforzar las medidas de prevención y eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti.