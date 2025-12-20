Familia Parra revolucionó el mercado puntano: test drive, lanzamientos y sorteos

Familia Parra reafirmó su liderazgo con dos intensas jornadas de test drive que superaron todas las expectativas. El playón de Chango Más, en Avenida del Fundador y Avenida Santos Ortíz (ex Ruta 7) de la ciudad de San Luis, fue el punto de encuentro donde el público pudo interiorizarse sobre los últimos modelos de FIAT, JEEP y RAM, marcas oficiales en todo el territorio sanluiseño.



Con un clima ideal que acompañó un despliegue lleno de potencia, la excelencia y la última tecnología se fusionaron para confluir en un servicio de primer nivel, desarrollado a lo largo de dos jornadas clave.

Familia Parra ofrece lo último en automotores, con un servicio de excelencia. Foto: gentileza.



"Realizamos pruebas de test drive para que la gente conozca los productos, los nuevos lanzamientos y la gran 'Experiencia Parra'. Solo por acercarse, escanear el QR y realizar la prueba de manejo, pudieron participar de sorteos por viajes a las Cataratas del Iguazú, Córdoba y Merlo. Invitamos a los clientes a comprar aprovechando promociones con doble y triple chance, descuentos y beneficios. Contamos con vouchers de un millón y medio de pesos para patentamiento", expresó Mario Morales, referente de Familia Parra.



Además, Morales destacó la facilidad de acceso: "No dependés de un sorteo o licitación. Ni bien se abona la cuota 2, hay posibilidades de retirar el 0 km con un aporte del 10% al 40%, dependiendo del vehículo. Acérquense y vivan la experiencia, van a salir muy satisfechos".



Una oportunidad imperdible



Los puntanos vivieron una oportunidad increíble. Solo con presentar el DNI y la licencia de conducir vigente, pudieron probar el nuevo FIAT 600 Híbrido, un ícono sustentable y moderno. También se destacaron la imponente JEEP DAKOTA, recién llegada al mercado, y la FIAT TITANO, disponible en planes y venta directa. No faltó el auto más elegido de los argentinos, el FIAT CRONOS, ni la elegancia de la JEEP COMPASS y la versatilidad de la JEEP RENEGADE.

Lo último en tecnología automotriz, al alcance de los puntanos. Foto: gentileza.



Morales explicó que Familia Parra cuenta con vehículos para cada segmento y necesidad: desde el primer auto hasta el cambio de un usado por uno nuevo con mejor equipamiento. Todo bajo una modalidad exclusiva de atención, sin financieras de por medio y con el ventajoso sistema "llave por llave" para que los clientes no se queden a pie en ningún momento del proceso.

Solo con el DNI y la licencia de conducir vigente, la gente pudo acceder al test drive. Foto: gentileza.



Por otra parte, especificó que la empresa pone el foco en la gestión administrativa para que los trámites no sean un "dolor de cabeza" ni generen obstáculos burocráticos. Desde el minuto uno hasta el retiro de la unidad, el equipo está absolutamente disponible para que la vivencia de comprar un auto sea ágil, inolvidable y precisa.

Familia Parra escribe su historia de liderazgo. Foto: gentileza.



Con presencia consolidada en San Luis y Villa Mercedes, Familia Parra sigue escribiendo una historia exitosa. Tras un año de inauguraciones y estrenos, la firma cierra el 2025 con una agenda donde lo principal es la gente. Es el momento de no perderse la chance de arrancar el 2026 sobre ruedas.

