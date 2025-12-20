Santa en el balcón

Santa miraba la navidad desde el balcón. Y al leer esta primera frase, quizás se les represente una imagen de publicidad festiva. Pero quien contemplaba desde las alturas no era EL SANTA que ustedes imaginan, aquel hombre vestido de gaseosa y gorro con pompón, con barba blanca, espesa y falsa, sacando juanetes por usar botas de invierno en verano, con su risa psicótica. Aún recuerdo como el famoso «ho-ho-ho», de niño me daba más miedo que verlo a Jason Voorhees [1], persiguiéndome con un machete en mis sueños.

Se había cumplido la medianoche, los gritos y festejos de familias numerosas llegaban hasta el balcón de barandas oxidadas del segundo piso de los monoblocks, donde Santa disfrutaba su primera navidad como ella, vestida como salida de un show de Madonna, con una copa de champagne en sus manos y un platito de plástico con turrones de chocolate en una mesita. Abajo, los chicos de los López corrían por las calles vacías y se tiraban unos petardos de ofertas. Y en la vereda de enfrente estaba el Flaco, como le decían en el vecindario, el primero en gritarle maricón. Ahora, cuando la veía salir producida hacia su trabajo, le clavaba la mirada como quien le quiere arrimar el bochín.

La lluvia veraniega había largado su última gota y ella se sentó en su balconcito añejo, a respirar el aire fresco y húmedo que habían dejado las nubes grises. Se observó las manos, las uñas largas y blancas, adornadas como las de una reina medieval. Esa navidad se había transformado en un festejo privado. El acto egoísta y satisfactorio de guardarse ese momento solo para ella. Bebió un sorbo y mientras las burbujas atravesaban su garganta, se levantó en un arrebato instintivo. Corrió hacia el espejo que estaba junto al baño, al final del pasillito. Se observó. Dejó caer su vestido. Tantas veces se había parado en ese mismo lugar, frente a un reflejo que no reconocía. «Al fin», suspiró mientras admiraba sus senos al descubierto, su cabello largo y lacio cayendo por sobre sus hombros, sus labios pintados, su rostro femenino. Levantó la copa y se deseó Feliz Navidad en un silencio alegre.