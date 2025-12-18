Cuando el vértigo de la justicia se hace nombre, canción y cine

La justicia, a veces, no es un verbo que denota paz, sino un vértigo que sacude los cimientos de lo humano. No es solo una acción, es un abismo que, en el caso de Belén, generó el movimiento necesario para inscribir un nombre en la historia de la libertad. Su piel, marcada por el encierro tras un sistema judicial ciego, se convirtió en el lienzo donde se escribió la Ley 27.610. Aquella norma de 2020 que, entre la gratuidad y el silencio respetuoso de la confidencialidad, garantiza el derecho a decidir.

Si el azar es solo el disfraz de un destino poético, resulta asombroso que el grupo surcoreano de música K-Pop IVE comparta siglas con esta conquista legal. Formadas en 2021, año en que la ley entró en vigencia, estas seis mujeres anunciaron un gesto de desprendimiento el pasado 16 de diciembre, justo cuando Belén respira el aire fuera de los muros: han dejado de aceptar regalos materiales para pedir, a cambio, solo cartas escritas a mano. Una invitación a que la voluntad de sus fans se vuelque hacia causas donde la necesidad grite más fuerte.

Esa misma potencia se sintió el pasado domingo 14 en Atípica Cultural, durante la proyección de “Belén”. Con una importante convocatoria de la dirigente política Johana Gómez.

El film, dirigido y protagonizado por una magistral Dolores Fonzi, es un latido visual que ha logrado entrar en la “lista corta” de la Academia de Hollywood para los Premios Oscar 2026. Con la fuerza de un drama judicial que evoca la relevancia de Argentina, 1985, la obra narra el calvario de Belén (interpretada por Camila Pláate) y la resistencia de su abogada, Soledad Deza.

La inclusión en esta lista corta implica que solo cinco películas de este grupo serán finalmente nominadas. La lista definitiva se conocerá el próximo 10 de febrero, mientras que la ceremonia de entrega está prevista para el 15 de marzo de 2026.

Hasta entonces, “Belén” competirá con producciones de alto perfil provenientes de países como Brasil, Francia, Alemania, India, Japón, Corea del Sur, España, Suiza y Taiwán, entre otros.

Hoy, la película no solo cosecha premios como el Forqué o el Martín Fierro; cosecha memoria. Es el recordatorio de que, entre la música K-Pop y los tribunales, hay un hilo invisible que nos une en la búsqueda de una justicia que deje de ser caída libre para convertirse, finalmente, en suelo firme.

Y sobre ese suelo, labrado por historias necesarias, la película se termina, las pantallas se apagan, pero encienden algo más duradero en los espectadores: la certeza de que el cine, cuando mira de frente al dolor, se vuelve un faro imprescindible para alumbrar el futuro.