Un periodista detrás de historias y personajes con voz testimonial

La extensa tarea periodística que ocupó gran parte de su vida, llevó a Francisco Olaso a conocer y escribir cientos de historias, algunas felices, otras no tanto, todas atravesadas por la pasión de su profesión y la calidez de su pluma. Un buen resumen de casi 30 años de trabajo puede ser “Relatos vivos”, el libro que presentará el sábado en San Luis.

El periodista describe su obra como una recopilación de “fragmentos de entrevistas que funcionan como cuentos”. Es -aclara- literatura testimonial, de no ficción, que refleja situaciones reales, aunque extraordinarias. “Su materia son las voces vivas de los protagonistas, convertidos en personajes”.

Con el entrevistador como participante secundario, la trama narrativa de cada relato se observa por medio del diálogo. El libro se presentará el sábado 6 de diciembre a las 19 en Pimienta, el espacio cultural ubicado frente al Cuarto Bloque de la UNSL en un encuentro que contará con lectura de fragmentos, reseñas y algunos audios en los que se oyen las voces de los protagonistas.

“Relatos…” ya se presentó en Berlín el mes pasado, donde vive Olaso; en San Pedro, donde pasó su adolescencia, y luego irá a Rosario y a Buenos Aires. Es el primer libro del autor, quien también tiene escritos un libro de cuentos y una novela “felizmente inéditos”.

Francisco nació en La Plata en octubre de 1962, “en medio de la crisis de los misiles de Cuba”. A fines de los 80 y principios de los 90, asistió a los talleres literarios de Liliana Heker y a los de escritura creativa y periodismo de Vicente Zito Lema, quien por entonces dirigía la revista Fin de Siglo, y luego se encaminó hacia La Maga, un clásico del periodismo literario y cultural. “Publicar ahí fue un enorme impulso porque abría las puertas a entrevistar a intelectuales de enorme prestigio, como Osvaldo Bayer, David Viñas o Abelardo Castillo”, dijo Francisco, quien también se encontró gracias a su labor con presos o integrantes de las hinchadas de fútbol.

A mediados de los 90, Francisco colaboraba permanentemente con medios de la Editorial Perfil y con Página 12, donde conoció a su primera esposa, una fotógrafa alemana, con quien a finales de esa década se mudó a Berlín. A los pocos años, ya estaba haciendo entrevistas en alemán.

“Junto a una amiga y colega mexicana que hoy está en la Deutsche Welle comenzamos a colaborar con TV Azteca y luego nos convertimos en corresponsales de Proceso, la revista más importante de México, para la cual escribí durante 20 años, hasta que durante la pandemia suprimieron las corresponsalías”, recordó el narrador.

Un cambio significativo en la vida del autor se produjo en 2001, cuando un periodista alemán quedó impresionado por el material que Olaso había recogido en una comunidad Mbyá-Guaraní de Misiones y lo introdujo en el mundo de los documentales sonoros. Así conoció a Juan Subirá, el realizador audiovisual radicado en El Suyuque.

“Es un gran amigo con quien también comparto desde hace décadas diferentes proyectos y a quien visito cada vez que estoy en Argentina. A través de él he aprendido a conocer y querer a San Luis. Me siento muy a gusto en el paisaje serrano, entre su atmósfera y su gente”, sostuvo sobre el impulsor de que el libro se presente en la provincia.





Tantos años en el periodismo le permitieron a Olaso encontrarse con personas de gran talento a la hora de narrar lo que han vivido, lo que se convirtió en el eje de “Relatos vivos”. “Pero a la vez estas historias personales echan luz sobre procesos históricos trascendentes en mis dos países, Argentina y Alemania, como por ejemplo el Holocausto, la represión de la dictadura argentina, los ejecutados en el Muro de Berlín, la Guerra de Malvinas”.

En Berlín, Olaso es profesor de español del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania y hace traducciones para el Bundestag Alemán y documentales sonoros para diferentes radios públicas.

Lector agudo de Jorge Luis Borges, Juan Rulfo y Augusto Roa Bastos y admirador de la trama narrativa de Truman Capote, Raymond Carver y Richard Ford, Olaso también siguió la literatura de no ficción de Rodolfo Walsh, Rysard Kapuściński y Svetlana Alexievich.

A lo largo de su vida entrevistó, entre otros, a Roa Bastos, Richard Ford, Adolfo Bioy Casares, Imre Kertesz, Daniel Baremboim, Carlos Saura, Mario Vargas Llosa, Lila Downs, Günter Wallraff y Herta Müller, la única protagonista famosa que aparece en el libro. “Cada protagonista de Relatos vivos está ahí debido al arte narrativo con que cuenta lo vivido”, concluyó el escritor.