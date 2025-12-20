La Selección Sub 16, comandada por Facundo Quiroga, se quedó con la UC Cup

En Chile, la Sub 16 se consagró en la Copa que organiza la Universidad Católica. En la gran final, el equipo dirigido por Facundo Quiroga (reemplazó a Diego Placente con una exigente agenda) venció 2-1 al local, Chile, y se quedó con el título. En semis había vencido por penales a Perú y confirmó en la definición que fue el mejor equipo del campeonato.



Un paso enorme para llegar bien plantados al Sudamericano Sub 17 del año que viene, que se disputará en abril, donde se jugará la clasificación al Mundial de la categoría, que se jugará en Qatar, la tierra prometida de la Albiceleste, algunos meses después.



Argentina comenzó golpeando de entrada ayudado por dos errores del arquero Hernández. A los 14 minutos, Baroni aprovechó dentro del área chica un rebote muy corto del arquero y puso el 1-0 para la Selección.



Cuatro minutos más tarde, el propio delantero le sacó provecho a una muy mal salida con las manos del uno chileno y definió mano a mano para poner el segundo. Sin respiro, tres minutos después, la Roja descontó de cabeza a la salida de un tiro libre de la mano de Lucas López.



Sobre el final, la cosa se complicó por la expulsión de Vallejo por una supuesta agresión que no se alcanzó a observar. Sin embargo, los pibes pudieron aguantar los últimos 10 minutos y dieron la vuelta olímpica.



