  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

29°SAN LUIS - Martes 30 de Diciembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

29°SAN LUIS - Martes 30 de Diciembre de 2025

EN VIVO

Variables bajo la lupa

Por las subas de precios, las ventas de combustibles cayeron fuerte en noviembre

La retracción se notó fuerte ante un presupuesto familiar cada vez más exigido.

Por redacción
| Hace 2 horas
La baja fue muy pronunciada en el caso del gasoli, que se preciító 18,6%. Foto: Imneuquen.

Por los incrementos de precios, la venta de combustibles al público nuevamente mostró en noviembre de 2025 una caída interanual, del 6,5%.

 


La baja fue muy pronunciada en el caso del gasoli, que se preciító 18,6%. 

 


Se comercializaron 1.376.311 m³, frente a 1.472.085,27 m³ del mismo mes de 2024, lo que representa un 6,51 por ciento menos.

 

 
En relación a octubre de 2025, la demanda bajó 1,67 por ciento, teniendo en cuenta que octubre tuvo 31 días y noviembre 30.

 


Los combustibles Premium se mantuvieron estables: la nafta Premium aumentó 1,08 por ciento interanual y el gasoil Grado 3, 0,5 por ciento. La nafta súper cayó 3,42 por ciento, mientras que el diésel Grado 2 lo hizo en un 18,63 por ciento, reflejando una menor demanda del sector productivo.

 


De las 24 provincias relevadas, solo Formosa vio crecer la demanda en el último año un 1,1 por ciento. 

 


Entre las que más retrocedieron se destacan Jujuy (-11,31%); Santa Cruz (-12,22%) y Córdoba (-13,72%).

 


Con excepción de Gulf (+14,61%) todas las compañías vieron una caída en sus ventas respecto a noviembre del 2024.

 

 

NA. 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo