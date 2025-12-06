Murió secuestrado en El Helicoide Alfredo Díaz, opositor del régimen de Nicolás Maduro

Alfredo Díaz, ex gobernador de Nueva Esparta y dirigente opositor venezolano, murió mientras estaba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) conocida como El Helicoide, en Caracas, según informó su familia.



Tanto sus deudos como organizaciones que realizan el seguimiento a la situación de los detenidos en el país se hicieron eco de la noticia.

Los allegados de Díaz fueron notificados en las primeras horas de esta tarde, pero todavía se espera algún parte oficial que detalle la causa del fallecimiento.



La esposa de Díaz, Leynys Malavé, indicó que no recibió documentación médica ni pudo acceder al cuerpo, por lo que solicitó explicaciones formales a las autoridades.



Díaz había sido detenido en noviembre de 2024 y se encontraba bajo proceso judicial desde entonces.



Según organizaciones de derechos humanos, durante su reclusión había tenido acceso restringido a visitas y comunicaciones, mientras su defensa aseguraba que había solicitado evaluaciones médicas en reiteradas oportunidades.



Tras conocerse la noticia, organizaciones no gubernamentales y dirigentes políticos pidieron esclarecer las circunstancias del fallecimiento y reclamaron la publicación de información médica y judicial que permita reconstruir lo sucedido en las horas previas a la notificación, destacaron distintos medios.



En paralelo, distintos organismos solicitaron que el caso sea investigado por instancias independientes para establecer responsabilidades y determinar si se cumplieron los protocolos de resguardo dentro del centro de detención.



Este fallecimiento se produce horas antes de que se cumpla el aniversario de la detención, también en Venezuela, del gendarme argentino Nahuel Gallo, por quien su familia pide reiteradamente la libertad.



NA.