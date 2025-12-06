Melanoma: prevenir, detectar y una nueva vacuna argentina que hace historia

El verano se acerca y vuelve a escena un tema que solemos subestimar: el melanoma cutáneo, uno de los cánceres de piel más agresivos. Representa solo el 5% de los tumores cutáneos diagnosticados, pero causa la mayoría de las muertes vinculadas a cáncer de piel.

La buena noticia es que hoy contamos con mejores herramientas para prevenirlo, detectarlo y tratarlo, incluida la primera vacuna terapéutica desarrollada en Argentina, un hito científico.

Mirarnos la piel puede salvarnos la vida

El control dermatológico anual sigue siendo clave. Y el autoexamen, simple y frente al espejo, es un aliado enorme. La regla ABCDE (Asimetría, Bordes, Color, Diámetro y Evolución) ayuda a identificar lesiones sospechosas. Ante cualquier cambio, la consulta debe ser inmediata.

La radiación ultravioleta: un enemigo persistente

La exposición solar sigue siendo el principal factor de riesgo, incluso en días nublados. La Sociedad Argentina de Dermatología recomienda protección diaria con filtros de amplio espectro, evitar el sol directo entre las 10 y las 16 y preferir protectores con filtros minerales (óxido de zinc y dióxido de titanio), especialmente en pieles sensibles o con preocupaciones endocrinas.

Lo que comemos también importa

Cada vez más estudios vinculan una dieta antiinflamatoria —rica en aceites de calidad, antioxidantes y fibras vegetales— con una mejor respuesta inmunológica y la modulación de procesos relacionados con el melanoma. La microbiota intestinal aparece como protagonista creciente. Ciencia, no magia.

VACCIMEL: un logro argentino que abre nuevas puertas

Argentina presentó VACCIMEL, una vacuna terapéutica para pacientes ya diagnosticados, en estadios de riesgo intermedio y alto (IIB, IIC y IIIA). No previene la enfermedad: actúa como inmunoterapia luego de la cirugía.

Su objetivo es entrenar al sistema inmune para reconocer antígenos tumorales y reducir recidivas. Según el investigador del CONICET José Mordoh, en más del 60% de los pacientes se activan linfocitos T capaces de atacar variantes del melanoma.

El esquema contempla 13 dosis durante dos años, siempre en centros especializados. Se estima que unas 442 personas por año podrían beneficiarse.

Un futuro más luminoso, pero con cuidados conscientes

La prevención sigue siendo la herramienta más poderosa. El melanoma es devastador, pero responde muy bien a la detección precoz. Y sumado a terapias como VACCIMEL, los pronósticos resultan más alentadores.

Este verano, cuidarnos del sol no es estética: es salud.

Y desde Shots de Calidad de Vida seguiremos acompañándote con información sólida y bienestar como brújula.