Lo viejo funciona

No fueron muchas las veces que el Cine Teatro se vio como el domingo, con el recital con el que Miguel Mateos recordó los 40 años de “Rockas vivas”. Entradas agotadas, público efusivo por el reencuentro con un artista que supo hacer canciones que entraron en el imaginario popular y un músico dispuesto a mostrar una vigencia que lo tira para arriba.

“Rocas vivas” fue el primer disco en vivo de “Zas”, la banda que lideraba Mateos y con la que conquistó todo el continente, y sirvió como una suerte de resumen de los primeros pasos del rockero en la escena nacional. En San Luis sonó completo, desde los éxitos iniciales como “Perdiendo el control”, “Va por vos, para vos”, “Un gato en la ciudad” y “Solo una noche más”; hasta los hits que perduraron en la posterioridad como “En la cocina (huevos)”, “Un poco de satisfacción” y “Tira para arriba”.

De saco brillante y porte impecable, Miguel pasó una noche locuaz con el público con charlas repetidas sobre la larga ausencia en San Luis (“no sé por qué no me llamaron antes”) y ácidas referencias a la realidad nacional, algunas constantes como los resabios de la dictadura y los repetidos errores de los gobernantes y otros más actuales, como la aparición de 100 mil dólares en la cuenta bancaria de un pastor evangélico en Chaco.

“La casa está llena”, dijo el músico para graficar la impresionante convocatoria que tuvo en un domingo muy frío de final de mes en el que, de nuevo como atracción a la vida nacional, pugnó por un “sueño argentino que sea de todos”. Mateos le dedicó una canción a los caídos en Malvinas y reivindicó una etapa de la historia universal: "Yo fui un hippie", dijo.

Más allá de las canciones del disco homenajeado, el solista eligió para completar las casi dos horas de show una serie de temas que quedaron “caprichosamente” fuera de “Rockas vivas” pero que también describen su primera época. En esa lista se encontraron “Mujer sin ley”, “Luces en el mar”, “Ana, la dulce”, “Hijos del rock and roll” y “Su, me robaste todo”.

Con eso, el solista prescindió de una extensa lista grandes éxitos posteriores a aquella génesis, que solo se asomaron en el Cine Teatro con “Es tan fácil romper un corazón” y “Obsesión”, el último tema del recital.

Pero como la decisión de Mateos fue describir una época que pasó hace 40 años, también intercaló entre sus composiciones algunos covers que consideró útiles para que la retrospectiva fuera completa. En esa lista se anotaron “The power of love”, de Huey Lewis and the news; “She loves you”, de “Los Beatles” y “Everybody wants to rule the world”, de Tears for Fears, a la que describió como “la canción que más me gusta de los 80”.