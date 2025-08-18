Otra cumbre para conseguir la paz entre Ucrania y Rusia

Líderes europeos y el primer mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunieron este lunes con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, fue el primero en llegar, seguido por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Keir Starmer.

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, anunció que ella y otros líderes europeos, así como el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, viajarían a Washington este lunes para conversar con el presidente estadounidense, Donald Trump.

El presidente de Ucrania entró a la Casa Blanca poco después de las 14:15, hora de Argentina.

El canciller alemán, Friedrich Merz, es otro de los participantes, además del presidente finlandés, Alexander Stubb, y el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte.

“Queremos ponerle fin a esta guerra por medios diplomáticos y esperemos que la paz dure”, expresó Zelenski a poco de comenzada la rueda de prensa.

A su turno, Trump afirmó que terminó con seis guerras y “esta no es la más fácil” para responder rápidamente por qué su esposa Melania le escribió al presidente Vladímir Putin, de quien opinó que “quiere terminar con esta guerra”.

“Ella quiere a los niños probablemente más que a mí. Le espanta que estén muriendo y eso la llevó a escribir”, comentó Trump de Melania.