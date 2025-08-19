Tras un acuerdo de paz: los lideres de Ucrania y Rusia se juntarían en dos semanas

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, afirmó que se espera que los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reúnan dentro de dos semanas.

El anuncio lo pronunció durante una conferencia de prensa tras asistir a una reunión multilateral en la Casa Blanca, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió a Zelenski y otros líderes europeos para abordar la crisis en Ucrania.

“Fue un buen encuentro. Debemos ejercer presión sobre Rusia”, escribió en la red social X donde luego explicó: “Debemos haber un alto el fuego antes de continuar con más conversaciones”.

Merz adivrtió que “no puede imaginar” otra ronda de reuniones sin un alto el fuego, subrayando que es una condición necesaria antes de iniciar conversaciones serias.

Sin embargo, Trump reiteró que un alto el fuego no es necesario para resolver la crisis.

“Se consideran por todos que la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es avanzar directamente hacia un Acuerdo de Paz que ponga fin al conflicto, y no un simple Acuerdo de Alto el Fuego, que a menudo no se sostiene”, había dejado en claro su postura Trump el sábado en su red social Truth Social.

A posteriori, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió este lunes en la Casa Blanca al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y a siete líderes europeos, con el objetivo de resolver la crisis en Ucrania.

Trump sostuvo primero una reunión bilateral con Zelenski y al responder preguntas de los periodistas junto con el líder ucraniano, afirmó que cree que el presidente ruso, Vladimir Putin, desea el fin de la guerra y que trabajará con Ucrania y todas las partes para garantizar la paz.

Trump afirmó que se están logrando avances en la resolución de la crisis ucraniana y que se brindarán las garantías de seguridad que Ucrania solicita.

Zelenski afirmó que apoya la idea de terminar la guerra por la vía diplomática y que está listo para una reunión trilateral, de acuerdo con el informe de la agencia de noticias Xinhua.

Los líderes europeos —el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el primer ministro británico, Keir Starmer; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente finlandés, Alexander Stubb; el canciller alemán, Friedrich Merz; y el presidente francés, Emmanuel Macron— asistieron a conversaciones multilaterales tras la reunión bilateral.

En un discurso ante los medios de comunicación, junto con otros líderes, Trump afirmó que Putin acordó aceptar garantías de seguridad para Ucrania y que Putin desea encontrar una solución.

Zelenski enfatizó que Ucrania estaría encantada de que Trump asistiera a una posible reunión trilateral con él y Putin.

El líder ucraniano afirmó que en la reunión trilateral se tratarían temas delicados, incluida la cuestión territorial.

Trump afirmó que dicha reunión trilateral debería celebrarse "lo antes posible".

Los líderes europeos apoyaron la idea de un alto el fuego, afirmando que se podrían lograr avances en las garantías de seguridad para Ucrania.