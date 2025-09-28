Rusia lanzó un ataque con 500 drones y 40 misiles sobre Kiev: hay al menos 4 muertos

El reciente bombardeo ruso (con 500 drones y 40 misiles) sobre la capital ucraniana duró más de 12 horas y se transformó en uno de los más largos desde el inicio de la guerra. Dejó al menos 4 muertos y decenas de heridos.



El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, detalló en un comunicado que se trató de “un ataque terrorista deliberado y selectivo contra ciudades comunes”. A su vez, le envió sus condolencias a las familias de las víctimas.



“Llegó el momento de tomar medidas decisivas”, señaló Zelenski, quien aseguró que cuentan con una respuesta contundente por parte de Estados Unidos, Europa, el G7 y el G20.



El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiga, escribió en X: “Putin debe saber que cada ataque de este tipo le obliga a utilizar plenamente los activos rusos para la defensa de Ucrania, a sancionar al resto de los petroleros, capitanes, puertos, energía y bancos en la sombra, y a que Ucrania reciba medidas de disuasión adicionales”, aseguró.



“Putin debe sentir el peligro de continuar esta guerra: para él mismo, para el bolsillo de sus aliados, para su economía y para su régimen. Eso es lo que puede impulsarlo a detener esta guerra sin sentido”, concluyó Sybiga.



El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, describió la ofensiva como un “ataque masivo” y pidió a la población permanecer en refugios. Informó que seis personas resultaron heridas: cinco fueron hospitalizadas y una recibió atención en el lugar.



TN.

