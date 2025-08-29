  • Nuestras redes
Viernes 29 de Agosto de 2025

Espacio comercial

Milhojas de papa con champiñones: sabor casero, ingredientes de calidad

Desde hace más de 100 años, Dos Anclas está presente en las cocinas argentinas, acompañando cada preparación con calidad y sabor.

Por redacción
| Hace 2 horas

En esta ocasión, te invitamos a preparar una receta que sorprende por su simpleza y sabor: Milhojas de papa con champiñones. Una propuesta que combina texturas, aromas y el toque de nuestros condimentos.

 

Ingredientes:

 

● 4 papas medianas

 

● 250 g de champignones frescos

 

● 1 cebolla chica

 

● 200 cc de crema de leche

 

● 100 g de queso rallado

 

● 1 cdita de Provenzal Dos Anclas

 

● 1 cdita de Nuez Moscada Dos Anclas

 

● 1 cdita de Pimienta Negra Dos Anclas

 

● Sal fina Dos Anclas a gusto

 

● Aceite de oliva ALTAVIA c/n

 

 

Paso a paso:

 

1. Pelar y cortar las papas en láminas bien finas (ideal con mandolina).

 

2. Lavar y cortar los champignones en láminas finas.

 

3. Picar la cebolla.

 

4. En una sartén con aceite de oliva ALTAVIA, rehogar la cebolla y luego incorporar los champiñones hasta que estén dorados. Condimentar con sal, pimienta negra y provenzal Dos Anclas.

 

5. En una fuente para horno previamente aceitada, intercalar capas de papa cruda con el salteado de champignones y un poco de queso rallado. Repetir hasta completar la preparación.

 

6. Verter la crema de leche, sumar un toque de nuez moscada Dos Anclas y más queso por encima. Cubrir con papel aluminio y hornear a temperatura media (180ºC) durante 30 minutos.

 

7. Retirar el aluminio y gratinar por 10 minutos más para lograr un dorado perfecto.

 

El tiempo de cocción es de 40 minutos y rinde 4 porciones.

 

Con más de 100 años de trayectoria, Dos Anclas acompañan cada receta con la tradición y la confianza que nos distinguen. Ingredientes nobles y condimentos seleccionados, pensados para quienes valoran cocinar con lo mejor.

 

Descubrí más recetas e inspiración en https://bit.ly/dosanclas

 

