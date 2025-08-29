Milhojas de papa con champiñones: sabor casero, ingredientes de calidad

En esta ocasión, te invitamos a preparar una receta que sorprende por su simpleza y sabor: Milhojas de papa con champiñones. Una propuesta que combina texturas, aromas y el toque de nuestros condimentos.

Ingredientes:

● 4 papas medianas

● 250 g de champignones frescos

● 1 cebolla chica

● 200 cc de crema de leche

● 100 g de queso rallado

● 1 cdita de Provenzal Dos Anclas

● 1 cdita de Nuez Moscada Dos Anclas

● 1 cdita de Pimienta Negra Dos Anclas

● Sal fina Dos Anclas a gusto

● Aceite de oliva ALTAVIA c/n

Paso a paso:

1. Pelar y cortar las papas en láminas bien finas (ideal con mandolina).

2. Lavar y cortar los champignones en láminas finas.

3. Picar la cebolla.

4. En una sartén con aceite de oliva ALTAVIA, rehogar la cebolla y luego incorporar los champiñones hasta que estén dorados. Condimentar con sal, pimienta negra y provenzal Dos Anclas.

5. En una fuente para horno previamente aceitada, intercalar capas de papa cruda con el salteado de champignones y un poco de queso rallado. Repetir hasta completar la preparación.

6. Verter la crema de leche, sumar un toque de nuez moscada Dos Anclas y más queso por encima. Cubrir con papel aluminio y hornear a temperatura media (180ºC) durante 30 minutos.

7. Retirar el aluminio y gratinar por 10 minutos más para lograr un dorado perfecto.

El tiempo de cocción es de 40 minutos y rinde 4 porciones.

