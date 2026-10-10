Desidia y abandono: el Parque Informático La Punta sufre un vaciamiento histórico

Lo que antes dejó a San Luis en lo alto de la industria tecnológica y el desarrollo del conocimiento, hoy es un espacio de abandono total.

Desidia total, abandono, impericia, desconocimiento y mediocridad son algunas de las palabras que definen el complejo escenario que atraviesa por estos días el Parque Informático La Punta (PILP) –ahora denominado Parque Industria del Conocimiento- y la Universidad de La Punta (ULP). Lo que en su momento supo erigirse como un faro de vanguardia y desarrollo tecnológico hoy muestra una postal de profunda decadencia y desguace.

En el ámbito del PILP, el panorama es alarmante. En las últimas semanas se concretó la partida de una de las firmas referentes del sector de software, reduciendo al mínimo la presencia de empresas en el predio y dejando en evidencia la falta de incentivos reales para la radicación y el crecimiento tecnológico.

Distintas fuentes señalaron que el vaciamiento responde a una preocupante desconexión institucional: "Con el desguace que se hizo en la provincia en todas las áreas, estar bajo un ministerio que muy poca importancia está dando, con una pelea ahí entre el Parque de la Industria del Conocimiento y el Ministerio de Ciencia y Técnica, hace que no haya comunicación ni hechos concretos para traccionar la industria".

Por otra parte advirtieron sobre la falta de interlocutores válidos que comprendan la dinámica del mercado tecnológico actual. Como el Gobierno no dispone, no tiene, o no quiere poner gente formada, que sepa realmente de estos temas en los ámbitos gubernamentales respectivos, es imposible mantener un feedback: omiten la necesidad fundamental de traccionar la demanda global y sostener políticas de vinculación internacional.

"El Estado debería preocuparse en generar más demanda, no en comprar, sino generarla de alguna forma (...) se han cansado de remar y ya no hay incentivos", expresaron con decepción sobre la pérdida de competitividad de un espacio que supo albergar a grandes compañías.

La crisis institucional también golpea con fuerza a la Universidad de La Punta (ULP) y a su propuesta educativa. Históricamente valorada por acercar posibilidades de formación superior a través de convenios estratégicos —como aquel que supo mantener con la Universidad Nacional Tres de Febrero (UNTREF)—, la institución actualmente exhibe un vaciamiento notorio en su grilla de carreras.

Aquellas opciones de jerarquía que permitían a muchos puntanos estudiar carreras universitarias sin necesidad de trasladarse a otras provincias o afrontar los costos de instituciones privadas han quedado reducidas al mínimo; en la actualidad, la web oficial apenas refleja un puñado de alternativas de un esquema que antaño ostentaba un cúmulo tremendo de opciones formativas.

Frente a este combo de apatía oficial, falta de infraestructura de transporte adecuada para los trabajadores del polo tecnológico y achicamiento de la oferta académica superior, el sector advierte que el retroceso no solo compromete el presente de los profesionales locales, sino que entierra años de consolidación de una política pública que posicionó a San Luis a la vanguardia del conocimiento.