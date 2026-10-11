Una enfermera puntana creó el Uber de la salud y compite por un premio a la Innovación

Los años de trabajo le dieron a la enfermera puntana Johana Beatriz Luna algunas certezas que se ofrecen más claros cuando se está de los dos lados. Por uno, el de los pacientes y su angustia cuando no encuentran alguien que los atienda en su casa ante una emergencia; por el otro, el de los profesionales, muy formados pero en muchos casos con trabajos informales e ingresos insuficientes.

Entendió la mujer –que trabaja en Mendoza hace muchos años- “que la atención domiciliaria no podía seguir siendo precaria e insegura” y que la realidad demandaba una solución que garantizara tranquilidad a las familias, dignidad a los profesionales y "un cuidado verdaderamente humano para los adultos mayores".

Con esa convicción, la puntana desarrolló “Hogar Salud Integral”, al que definió como “un ecosistema de salud y cuidado domiciliario que transforma la atención tradicional y une tecnología e impacto social”. La aplicación sirve para resolver tanto la incertidumbre de las familias ante emergencias como la necesidad de cuidados continuos en la comodidad del hogar.

En etapa de validación operativa y escalamiento todavía, el llamado “Uber de la salud” integra el desarrollo tecnológico y la formación de la red de profesionales y cuidadores. Luna explicó para El Diario de la República el funcionamiento de su creación: “Mediante una aplicación móvil y geolocalización, el paciente o su familia solicitan la atención necesaria y el sistema los conecta en tiempo real con el profesional matriculado, sea enfermero, médico, kinesiólogo o cuidador capacitado que esté más cercano”.

“Hogar Salud Integral” permite ver la matrícula y valoración previa del profesional, hacer seguimiento en tiempo real, generar un informe digital con registro de signos vitales e historial de medicamentos, e incluye un botón de emergencia para traslados en casos de alta complejidad.

Si bien la primera etapa está centrada en Mendoza, la enfermera pensó que la función se expanda progresivamente a todo Cuyo primero y al país después. Al final, Johana es una puntana que todavía añora su tierra.



Nacida en el barrio AMEP, donde todavía vive toda su familia, Johana se fue a Mendoza donde construyó su hogar en Chacras de Coria, Luján de Cuyo, se casó y tuvos dos hijos, “que son mi principal sostén y motor”.

Se graduó de Enfermera Profesional y ahora cursa el último tramo de la Licenciatura en Gerontología en la Universidad Siglo XXI. “Siempre estuve en la primera línea de la atención en salud, combinando la práctica asistencial con el diseño de procesos de cuidado y formación”, sostuvo.

La profesional está convencida que la salud pública es un pilar fundamental e insustituible, “pero enfrenta una demanda desbordada”. Gracias a su función descubrió una forma de articular la tecnología con la atención domiciliaria profesionalizada “para descomprimir guardias, prevenir complicaciones y garantizar que la continuidad del cuidado en el hogar sea segura, justa y accesible”.

El desarrollo de “Hogar Salud Integral” le trajo muchas satisfacciones a Luna, una de las más grandes es la nominación al Premio “Jóvenes mendocinos” otorgado por el Consejo Empresario de la provincia vecina en la categoría Científica y/o Tecnológica. La definición del premio será el 27 de octubre en la Nave Cultural de Mendoza.

“Estar ternada ya es un triunfo enorme y una visibilidad invalorable para el proyecto. Mi expectativa es aprovechar este reconocimiento como plataforma para tejer alianzas institucionales y sumar el apoyo de la comunidad”, sostuvo.