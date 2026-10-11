El artesanal oficio de poner todo en una canción

Hay, todavía, afortunadamente, artistas y lugares que se dan un espacio para el arte sin fronteras económicas. Mocchi, el músico uruguayo que el sábado estuvo por segunda vez en San Luis, y “Casa azul”, el espacio que lo habilitó para tocar, ejemplifican esa manera desafiante, peligrosa, inusual, inquietante pero profundamente necesaria de difundir el arte.

En dos momentos del recital esa relación quedó aún más evidente y consolidada. Uno fue el principio, con el primer tema del show, el emotivo “Menos mal que estamos juntes”; y el otro fue con “Compostaje”, una canción que Mocchi dedicó directamente a la Casa azul.

Pero la conexión más claro de la relación continua llegó con “Folclorito pa la trinchera”, un manifiesto en el que el artista describe su forma de trabajo y señala que “los espacios amigues son de toda la gente”.

De ese modo se explica la decisión concensuada entre Mocchi y Casa Azul de permitir el ingreso al concierto a cualquier persona, pudiera o no pagar la entrada, que, además, tenía un precio a consideración del espectador. Una acción que rompe con las reglas del mercado cultural y que mantiene la línea de conducta de cantante y espacio.

El hecho de que al ingresar no hubiera nadie controlando las entradas es coincidente con lo que el artista tanto en sus canciones como en sus movimientos públicos prioriza: el hecho de ser escuchado al de ganar dinero por sus canciones.

Más allá de eso el recital en Casa azul tuvo momentos de alta emoción (“Mi grito”, “Equilibrio”, “Armadura”), mucho graciosos debido a que Mocchi es un impecable relator de anécdotas y otros de altísimo vuelo musical para el que el uruguayo contó con la invalorable colaboración de la tecladista cordobesa Kailaini Conti.