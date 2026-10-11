Grandes filas de autos en WICO: hasta 25% de ahorro en combustibles

En San Luis, WICO Combustibles tiene vigente un esquema de promociones que combina beneficios con billeteras y bancos y descuentos propios de la marca, para que cada cliente elija cómo y cuándo le conviene cargar.

Los descuentos más fuertes son los de la petrolera. WICO ofrece un 25% de ahorro en Nafta Plus y un 15% en Nafta Super los martes, viernes y domingos de cada mes. Para gasoil plus ofrecen un 20% de ahorro los días lunes.

Estos beneficios aplican con todos los medios de pago y no tienen tope de reintegro, salvo el de GO Plus, que no aplica a pagos con WICO APP.

A eso se suman los días especiales. Los miércoles, los clientes de Banco Credicoop que pagan con MODO obtienen un 10% de ahorro en todos los combustibles, con un tope de reintegro de $5.000 mensuales. Y los jueves, pagando con MODO, el ahorro sube al 15% y sin tope de reintegro.

El beneficio más simple es el de todos los días. Pagando con Personal Pay hay un 5% de ahorro. Para quienes cuidan el motor, también hay oportunidad. Los lubricantes tienen hasta un 30% de ahorro los martes, viernes y domingos, con todos los medios de pago.

“Cada día llegamos a nuevos clientes que prueban nuestros productos y aprovechan los beneficios”, señalaron desde WICO Combustibles.

Las promociones están vigentes en las estaciones WICO de San Luis en avenida Lafinur 1335 y WICO La Toma, en la Autopista Provincial N20 Km 81.

Para conocer bases, condiciones y vigencia, consultá en https://www.wico.com.ar/estaciones