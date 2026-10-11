El recuerdo de una docente rural que dejó su vida en las aulas

Un mes y un día antes de que se celebre el Día del maestro rural –que en Argentina es el 9 de noviembre- una de las docentes dedicadas al campo más reconocidas de la provincia hizo que su recuerdo fuera permanente. A los 69 años, Carmen Rosa Quiroga falleció la noche del jueves 8 de octubre.

Recibida de maestra en 1981, la mujer ejerció en Pozo del Tala -su primer destino-, El Gigante, Balde y en el barrio Gastronómico, hasta que se jubiló en la escuela Rivadavia.

Aunque su fallecimiento generó la lógica consternación en su familia, Carmen ya había dejado parte de su vida en las aulas.

La escuelas "Nicolás Avellaneda" de Pozo del Tala, la "Alfredo Ufano" de El Gigante, a unos 15 kilómetros campo adentro de La Calera y la "Los Andes" de Balde, fueron los establecimientos rurales donde formó a sus alumnos. En la ciudad de San Luis dio clases en la "Gobernador José Santos Ortiz", del barrio Gastronómico, y en la "Bernardino Rivadavia", del centro de San Luis. Ejerció la docencia por 33 años hasta que se jubiló en abril de 2015.