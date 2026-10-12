Plan de lucha: comienza un paro de 96 horas de médicos del PAMI

La Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA) confirmó este lunes un paro nacional de 96 horas que se extenderá desde el martes 13 hasta el viernes 16 de octubre y que en la provincia tiene adhesión total. En la provincial hay 50 mil jubilados y pensionados afiliados.

La medida alcanza a los médicos de cabecera y odontólogos que atienden por PAMI y es la segunda en apenas una semana, luego del paro de 72 horas que ya había resentido la atención en las 13 agencias que el organismo tiene en San Luis.

Durante estos cuatro días no habrá turnos programados ni consultas de rutina y tampoco se emitirán órdenes. Cada profesional reprogramará su agenda. Lo único que se mantendrá es la emisión de recetas para pacientes crónicos que se queden sin su medicación diaria, y la atención de urgencias.

Para los jubilados puntanos, especialmente para los del interior provincial que no tienen otro prestador cercano, el impacto es directo y deja a miles de personas sin cobertura. La recomendación en San Luis es que cada afiliado se comunique con su médico de cabecera antes de ir al consultorio, porque la atención dependerá de la adhesión individual.

En caso de urgencia, como ya ocurrió en crisis anteriores, será el sistema público el que deba absorber la demanda. En el último conflicto, la jefa del Hospital San Luis, Cecilia Canepa, había confirmado que hasta 21 afiliados de PAMI habían tenido que ser internados en el hospital público por la falta de prestaciones privadas.

El conflicto tiene un trasfondo económico que los profesionales califican como histórico. El reclamo es por el valor de la cápita, el monto fijo que PAMI paga por mes por cada afiliado, vaya o no a consulta. Hoy ese valor es de 2.700 pesos para médicos de cabecera y de apenas 374 pesos para odontólogos. La oferta del organismo, de llevarlo a 3.000 y 500 pesos respectivamente a partir del 1 de octubre, fue rechazada por ser considerada insuficiente.

El delegado de APPAMIA en San Luis, Marcelo Riera, fue contundente al calificar la propuesta como descabellada, ya que implica solo 300 pesos más para médicos y 200 pesos más para odontólogos. El pedido del sector es llevar la cápita a 4.500 pesos para médicos y a 3.000 pesos para odontólogos.

Riera explicó que el origen de la crisis es un recorte del 52 por ciento en los honorarios de todos los médicos de cabecera, un ajuste que también venían sufriendo los odontólogos y que describió como un recorte nunca visto desde la creación de PAMI en 1971. A eso se suman denuncias por reducción retroactiva de retribuciones y cesantías persecutorias.