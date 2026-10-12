El cuestionado “Año de la Educación”, ya tiene fecha de cierre de clases

El Ministerio de Educación de San Luis oficializó el Calendario Escolar Único 2026 y ya puso fecha al cierre del ciclo lectivo. El período áulico finalizará el viernes 18 de diciembre de 2026. El inicio de clases, según el decreto oficial, fue el lunes 23 de febrero para todos los niveles, con el detalle de que Inicial y Primario comenzaron el 23 y Secundaria y Jóvenes y Adultos el 25 de febrero.

El dato coincide con el esquema nacional. San Luis integra el grupo mayoritario de 19 jurisdicciones que cierran el 18 de diciembre, junto a CABA, Córdoba, Santa Fe y San Juan, entre otras. El compromiso federal asumido por todas las provincias es garantizar los 190 días obligatorios de escolaridad que establece la Ley.

La fecha de cierre llega en un contexto particular, porque el gobernador Claudio Poggi declaró a 2026 como el "Año de la Educación", pero los indicadores gremiales y académicos muestran que la provincia transita el cierre más conflictivo de los últimos años, con el derrumbe salarial docente como eje central.

Dos informes independientes ubican a San Luis como la provincia con mayor pérdida salarial docente del país. Un informe de la Unión de Trabajadores de la Educación Provincial de octubre de 2026 calculó una caída real del 55,75 por ciento en el haber neto de un maestro de grado entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, con una brecha de 205.900 pesos.

En la misma línea, un informe de “Chequeado” en base a datos de la Secretaría de Educación de la Nación registró una pérdida real del 52,4 por ciento desde la asunción de Poggi, la mayor caída entre las 24 jurisdicciones, muy por encima del promedio nacional del 23,1 por ciento.

El propio gremio UTEP detalló la situación actual al señalar que hoy el salario mínimo docente está en 900 mil pesos, mientras que la canasta básica se ubica en 1.300.000 pesos. El sueldo básico no llega a los 300.000 pesos, cuando en provincias como Catamarca supera los 800.000. El 35 por ciento del salario se paga con cifras no remunerativas, en negro, lo que achica el aguinaldo a menos de 400.000 pesos y condena a jubilaciones por debajo de la línea de pobreza, porque el cálculo jubilatorio es sobre el 82 por ciento de lo remunerativo.

Los aumentos otorgados fueron del 45 por ciento en 2024 y del 36 por ciento en 2025, muy por debajo de la inflación, generando una pérdida acumulada del 40,4 por ciento solo en el bienio. Así, la provincia pasó de tener uno de los cinco mejores salarios docentes del país a caer por debajo del puesto 15.

A la crisis salarial se suma la falta de diálogo

San Luis sigue siendo señalada por UTEP como la única provincia del país que no tiene una negociación paritaria con su Estado provincial. A esto se agregan conflictos históricos que siguen vigentes y que marcan el clima de persecución sindical denunciado por los gremios.

Uno de los casos más emblemáticos es el del Centro Educativo N°8 Maestras Lucio Lucero, donde docentes delegados fueron sumariados por reclamar recomposición salarial.

La CTA denunció que el gobierno de San Luis lleva una práctica antisindical contra los delegados docentes y que se trata de un pedido de desafuero para que estos docentes queden sin protección sindical. Los sumarios se iniciaron en 2015 por una supuesta toma durante un reclamo salarial y nunca se cerraron.

Otro frente es el de los docentes del IFDC, que reclamaron equiparación salarial y pidieron la urgente intervención del Defensor del Pueblo por liquidaciones diferentes entre el nivel superior estatal y el privado. Todo esto se tradujo en movilizaciones masivas durante octubre de 2025 y a lo largo de 2026, con marchas de UTEP en Plaza Independencia bajo la consigna "Poggi mentiroso", exigiendo paritarias y denunciando sueldos miserables y un atraso del 60 por ciento.

De esta manera, San Luis llegará al 18 de diciembre para cerrar formalmente el ciclo lectivo y cumplir con los 190 días que exige la Nación, pero lo hará con un sistema educativo que cierra el Año de la Educación con los salarios más golpeados del país, sin paritarias y con conflictos gremiales sin resolver.