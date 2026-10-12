Antes de cantar para el Papa, Jairo canta "La misa criolla" en el Cine Teatro

Es imposible que la piel no se erice, que los pelos no se muevan cuando Jairo le pone su voz a una obra propia o ajena. Y si la obra es litúrgica, esas sensaciones se mezclan con las del espíritu y el regocijo es más fuerte aún. Acaso por eso, el cantante cordobés fue elegido para cantar para el Papa León XIV en su visita a la Argentina.

Pero antes, este jueves 14 de octubre, Jairo interpretará en el Cine Teatro San Luis, en una producción de Diego Sosa manager group, una obra religiosa insigna de la música nacional: "La misa criolla", la creación de Ariel Ramírez que el cantante paseó por todo el mundo. “Me encanta cantarla, cada vez que la hago tengo la misma sensación: que es una obra excepcional”, dijo Jairo en una charla exclusiva con El Diario de la República.

En la actuación puntana, el excepcional cantante estará acompañado por “San Luis lírica”, la agrupación drigida por Cristina Duarte y Edgardo Casirola, que hace tiempo ensaya la puesta y que será parte del ciclo con el que Jairo recorre el país con la obra e invita a coros provinciales a ser parte del show.

El cordobés valoró “el aspecto puramente espiritual” que tiene “La misa criolla” y señaló que el respeto que tienen los textos originales por la palabra sagrada la convierten en una pieza de difícil composición, con lo que nuevamente halagó el trabajo del compositor.

Acompañado de su banda integrada por sus hijos y por Guillermo Arrom y Daniel Ferrón, quienes tocaron, entre otros, con Luis Alberto Spinetta, Jairo dará en San Luis un recital dividido en dos partes. Tras “La misa criolla” recorrerá algunos de los éxitos de su profusa carrera.

“Disfruto mucho estar arriba de un escenario, disfruto mucho cantar y disfruto mucho de este espectáculo así que una vez que lo empiezo, no lo quiero terminar”, dijo el músico, quien explicó que uno de los momentos que mejor siente en el show es cuando canta con sus hijos y con su nieto Francisco.

El joven, que estuvo en San Luis en la última presentación de su abuelo, en 2022 en la sala Hugo del Carril, está en proceso de grabación de su primer disco por lo que el acompañamiento a su abuelo en esta gira puede ser el último. “El concierto tiene ese momento emocional, con un toque de intimidad, del que la gente participa gustosa”.

Totalmente embelesado con Francisco, Jairo asegura que su nieto “va a cantar mucho mejor” que él y señaló emocionado que el joven comenzará su carrera profesional “a la misma edad en que la empecé yo”.

Una de las últimas grabaciones del músico fue de una nueva versión de “Chacarera de las piedras”, el clásico de Atahulpa Yupanqui para la que invitó a Ricardo Mollo, el líder de “Divididos”. “Hacía mucho tiempo que queríamos grabar algo juntos –contó Jairo- pero con nuestras agendas se nos hizo difícil”.

Como el cantante sabía que al guitarrista le gustaba el folclore y Yupanqui, le mandó la invitación para hacer el tema y Mollo acomodó sus horarios. “En este tipo de colaboraciones, lo más importante es el aporte del invitado”, dijo Jairo con la humildad de siempre y con la sorpresa del perfeccionismo del rockero, quien grabó un solo que “estaba buenísimo”, pero no conforme con eso hizo catorce más en la misma sesión. “El mejor y el que quedó en el tema fue el último”, redondeó.