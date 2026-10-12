Un alumno del San Vicente representará a la provincia en las Olimpiadas Ñandú

Como si fueran las instancias de un problema matemático que debió superar de a uno, un alumno del Instituto San Vicente de Juana Koslay llegó a la etapa nacional de la Olimpíada Matemática Ñandú, uno de los encuentros de números y resoluciones lógicas más importantes del país.

Giovanni Stella clasificó a la instancia nacional de la competencia destinada a los alumnos de nivel primario y será el único representante de la provincia en la edición 2026, que se realizará del 20 al 26 de octubre en La Falda.

El certamen nacional de la 35ª Olimpíada Matemática Ñandú reunirá a estudiantes de escuelas primarias de diferentes puntos de la Argentina que superaron evaluaciones en las instancia escolares, interescolares, zonales, regionales y ahora la nacional.

Giovanni caminó uno a uno esos pasos gracias a las resoluciones que requirieron no solo conocimientos matemáticos sino también de ingenio, análisis y la capacidad de desarrollar estrategias propias.

La Olimpíada Matemática Ñandú es organizada por la Olimpíada Matemática Argentina y tiene como principal objetivo estimular el pensamiento lógico, la creatividad, el razonamiento y la capacidad de resolver problemas matemáticos. Hacía allá irá Giovanni para compartir experiencias con chicos y chicas de su edad.

“Su clasificación representa un reconocimiento a la dedicación, el esfuerzo, la perseverancia y el compromiso con el aprendizaje. Asimismo, constituye un motivo de orgullo para toda la comunidad educativa del Instituto San Vicente y para la provincia de San Luis”, dijeron en la escuela, desde donde difundieron la noticia.

La institución destacó la importancia de acompañar y promover experiencias educativas en los chicos que permitan desarrollar sus capacidades, asumir nuevos desafíos y descubrir sus propios talentos.