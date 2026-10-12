¿Dónde quedó mi primavera?: Nubes, fresco y lluvias en el inicio de la semana

Nublado de a ratos, despejado por momentos, los días que vienen seguirán marcados por la inestabilidad y las precipitaciones de diversa intensidad. Para el feriado del lunes 12 de octubre se espera un leve descenso de la temperatura que irá de los 10 a los 16 grados.

Las lluvias y lloviznas se desarrollaron en las primeras horas del día principalmente en el sur y centro del territorio, aunque al mediodía habrá tormentas aisladas de variada intensidad, que subirán hacia el noroeste provincial. Los vientos serán moderados.

Poco cambio de temperatura se experimentará el martes 13, en el que continúara la inestabilidad y el poco cambio de las temperaturas. El cielo estará nublado y el viento tendrá direcciones variables.





El miércoles 14 habrá un leve ascenso de las temperaturas máximas, que subirán hasta los 17; aunque la mínima también bajará un punto respecto a las jornadas anteriores y se establecerá en un dígito. El cielo estará otra vez mayormente nublado y el viento será del sector este.