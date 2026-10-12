Otro malambista puntano se clasificó para el PreCosquín

Radicado desde principios de este año en Buenos Aires por sus estudios universitarios, Emanuel Rodríguez Adorno no quiso dejar pasar la oportunidad de regresar al PreCosquín y se inscribió por la sede Almirante Brown en la categoría malambo solista masculino. El domingo, el joven bailarín consiguió su clasificación y en enero estará, otra vez, en la plaza Próspero Molina.

Emanuel es hijo de Eduardo Rodríguez y Marina Adorno, los dos directores de la Academia “La Sajuriana”, que ya consiguió hace un par de semanas la clasificación de Alexis Logiudice en la misma categoría, pero por la sede Godoy Cruz.

Tanto Emanuel como Alexis son, además, parte del conjunto de malambo que el año pasado entró a la historia grande del folclore provincial al ganar el certamen nacional y presentarse en el festival de Cosquín, en el regreso de San Luis al mayor encuentro folclórico del país tras muchos años.

Aunque representando a la sede bonaerense, Emanuel será un puntano más en la compentencia que comenzará en enero y del que surgirán los artistas que completen la grilla del festival cordobés.

Los artistas puntanos tendrán la chance de participar en tres preselectivos que se harán en la provincia desde finales de octubre en La Toma, San Luis y San Francisco del Monte de Oro.