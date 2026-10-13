"La cuerda" estuvo en el festival "Patria" con canciones e historias puntanas

Por segundo año consecutivo, un grupo de San Luis animó el festival “Patria", un encuentro musical con bandas de todo el país que celebra el folclore y lo nativo en el teatro Opera de Buenos Aires.

“La cuerda”, un grupo de mucha actividad en el circuito de pubs y bares de la ciudad, llegó hasta la ciudad de Buenos Aires para ser parte de un encuentro que también incluyó a “Los fronterizos”, “Pampa brava”, Marina Cornejo, Cecilia Roldán y el coro Kennedy.

Fue la cuarta edición del festival que también tuvo en su grilla a ballet de diversas partes del país.

Si bien es la segunda vez que “La cuerda” participó del festival, es la primera que lo hace con la formación actual, un quinteto que hace dos semanas se instaló en Buenos Aires para recorrer radios y canales de televisión y que el viernes volverá a la provincia. Ese día se presentará en Casa Mollo y al día siguiente será parte de una peña en Potrero de los Funes.

El grupo nació en abril del 2015 y pasó por varias formaciones. La actual está conformada por músicos jóvenes proveniente de otros proyectos que le dieron un nuevo color al conocido repertorio.