El turismo se movió poco, se quedó poco y gastó menos

El fin de semana largo por el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” dejó en San Luis una postal que se repite en 2026: más gente viajando, pero por menos tiempo, con reservas de último momento y un gasto que no alcanza a compensar la inflación.

Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la provincia comenzó el feriado con un nivel general de reservas del 65%, aunque con marcadas asimetrías entre sus localidades. Villa de Merlo, principal destino turístico de la provincia, registró apenas el 54,8% y quedó entre los destinos con menor demanda inicial.

El detalle por localidad confirma la heterogeneidad. Balde y San Gerónimo alcanzaron el 100% de ocupación en sus complejos termales, seguidas por Potrero de los Funes con 90%, La Punta con 73,8%, Juana Koslay con 63%, San Luis capital y La Carolina con 60% cada una y Villa de Merlo con 54,8%. Por debajo, Cortaderas y El Trapiche registraron un 40%, Los Molles un 30% y Santa Rosa un 20%.

En San Luis, el gasto promedio diario se ubicó en 90.440 pesos por turista, con una estadía media de 1,2 días, muy por debajo de los promedios históricos.

A nivel país, el balance es similar. Durante el fin de semana largo viajaron 1.490.400 turistas, un 3,5% más que en el mismo feriado de 2025, y generaron un impacto económico directo de 313.610 millones de pesos. Sin embargo, la estadía promedio se contrajo de 2 a 1,8 días, lo que representa una baja del 10% interanual. El desembolso diario por turista se ubicó en 116.900 pesos, marcando un incremento real del 5% frente al año anterior tras descontar una inflación interanual del 22,1%. Pese a ese mayor gasto individual, el impacto total reflejó una retracción real del 2,2%.

Tres rasgos se consolidan en 2026 según CAME: escapadas más cortas y a último momento, gasto selectivo y austero con prioridad en actividades gratuitas y destinos de cercanía, y un costo de viajar que expulsa.

Un relevamiento del Instituto de Economía de la UADE calculó que una familia tipo de cuatro integrantes necesitó, en promedio, 1.072.600 pesos para cubrir el transporte en micro y el alojamiento durante el fin de semana largo, lo que equivale al 53% de un salario formal promedio y representó un encarecimiento real del 4,2% interanual.

En Potrero de los Funes, el diagnóstico del sector es crudo. "A nivel turismo estamos con una situación muy complicada como el resto de la provincia. Tenemos un turismo muy cortito que nos elige por uno o dos días y se va", advierten referentes del sector. Ya no tenemos esas reservas de 6, 7 días”, expresó un operador del sector turístico/gastronómico.

La crisis se profundiza con datos del sector privado: más de un cuarto de las cabañas que antes se alquilaban por día pasaron a contrato fijo para que los dueños puedan pagar impuestos y mantener los complejos.

Qué se avizora para el verano 2026-2027.

En ese contexto, el Gobierno de San Luis ya lanzó oficialmente la temporada turística 2026-2027 con una apuesta fuerte a los festivales y a las escapadas de cercanía.

La incógnita, según admiten los propios operadores a nivel nacional, no será solo la ocupación sino la rentabilidad. El sector hotelero anticipa que deberá trabajar con tarifas competitivas para no perder público frente a los destinos del exterior, mientras los costos de servicios siguen subiendo. "Va a estar bien en ocupación. La gente sigue viniendo. El problema estará en la rentabilidad", resumió el sector. Para San Luis, la discusión ya no es si el fin de semana largo fue bueno o malo. La pregunta es si la apuesta a los festivales alcanzará para que Potrero y Merlo logren sostener sus plazas abiertas hasta el verano.

Fuentes: CAME, UADE, Gobierno de San Luis / FIT 2026.